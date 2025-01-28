У The Economist вважають, що росіянам буде нелегко витіснити українські війська з Донбасу

У виданні проаналізували ситуацію на полі бою, зокрема і становище України у Великій Новосілці.

Битва за маленьке селище Велика Новосілка у Донецькій області затягнулася на шість днів, однак її результат був очевидний до цього, адже ситуація стала критичною ще на початку нового року, коли російські окупанти зайняли села на північний схід та захід від нього, оточивши українських бійців з трьох боків.

Про це пише The Economist.

"До четверга 23-го вузький коридор до майже ізольованої кишені став непрохідним. Наказ про відступ надійшов, щойно розвіявся туман. Це було кошмарне завдання, яке потрібно було виконати пішки, під небом, наповненим безпілотниками, і через річку. Свідчення тріумфуючих російських пропагандистських каналів свідчать про те, що багато хто не зміг цього зробити", - зазначили у матеріалі.

Успіх росії у Великій Новосілці відбувся за вже знайомою схемою: постійні піхотні атаки, великі втрати, виснаження української оборони та її відступ, наголошують аналітики видання.