У The Economist вважають, що росіянам буде нелегко витіснити українські війська з Донбасу
28 січня 2025, 09:09
Фото: Генштаб ЗСУ
У виданні проаналізували ситуацію на полі бою, зокрема і становище України у Великій Новосілці.
Битва за маленьке селище Велика Новосілка у Донецькій області затягнулася на шість днів, однак її результат був очевидний до цього, адже ситуація стала критичною ще на початку нового року, коли російські окупанти зайняли села на північний схід та захід від нього, оточивши українських бійців з трьох боків.
Про це пише The Economist.
"До четверга 23-го вузький коридор до майже ізольованої кишені став непрохідним. Наказ про відступ надійшов, щойно розвіявся туман. Це було кошмарне завдання, яке потрібно було виконати пішки, під небом, наповненим безпілотниками, і через річку. Свідчення тріумфуючих російських пропагандистських каналів свідчать про те, що багато хто не зміг цього зробити", - зазначили у матеріалі.
Успіх росії у Великій Новосілці відбувся за вже знайомою схемою: постійні піхотні атаки, великі втрати, виснаження української оборони та її відступ, наголошують аналітики видання.
"Підрозділи, що воювали там, тепер, ймовірно, знову зосередяться на Покровську на півночі, набагато більшому логістичному вузлі, який росія атакувала з різною інтенсивністю протягом останніх шести місяців. Бої там вже змусили українців закрити критично важливу шахту з видобутку коксівного вугілля, яка раніше забезпечувала половину потреб вітчизняної металургійної промисловості. російські війська також просуваються неподалік від місця розташування корисних покладів літієвих руд", - зауважують у The Economist.
Автори матеріалу наголошують, що витіснити українські війська на Донбасі буде росіянам нелегко, адже "відкриті поля на захід від Покровська і психологічно руйнівний наступ на Дніпропетровську область можуть виявитися більш спокусливими".
"Вони промацують наші слабкі місця. А потім завдають масованих ударів там, де мають тактичний успіх", - підкреслив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк.
Своєю чергою сучасний фронт, де переважають безпілотники, швидко змінює характер бойових дій в Україні. До прикладу, у Великій Новосілці бронетехніка відігравала мінімальну роль.
У виданні зауважують, що російська тактика ведення війни не є динамічною, проте завдає Україні чимало проблем. Це означає, що росія має достатню кількість піхоти, а Україна - ні. Зокрема через проблеми з мобілізацією та дезертирством українські резерви значно зменшились.
У The Economist нагадали, що світова увага змістилася на переговори, які, ймовірно, можуть відбутися, а також на сигнали від адміністрації Дональда Трампа, які є одночасно і позитивними, і негативними для України.
Водночас Черняк вважає, що у росії не закінчиться зброя найближчим часом, тому про припинення війни поки не варто говорити.
"У них є щонайменше рік, можливо, два, щоб продовжувати воювати так, як вони це робили", - вважає представник української розвідки.