ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГрупа компаній розпочала випробування автономного транспортного засобу в центрі Токіо (Японія) у рамках столичного плану представити самокеровані автомобілі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Токіо тестують самокерований автомобіль
Автомобіль, який працює від комунікаційної мережі 5G, на підставі даних зі світлофорів оцінює ситуацію на протилежному напрямку дороги та час у секундах, що залишився до зміни сигналу
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Компанії тестують цю машину на двокілометровому маршруті. Вона обладнана камерами і датчиками.
Автомобіль, який працює від комунікаційної мережі 5G, на підставі даних зі світлофорів оцінює ситуацію на протилежному напрямку дороги та час у секундах, що залишився до зміни сигналу.
Під час випробувань у машині перебуває водій, але він не торкається до керма.
Група компаній використовує результати цих випробувань для програмування самокерованих автомобілів, щоб ті могли уникати зіткнень із припаркованими машинами та реагувати на раптове захоплення.
Влада Токіо планує представити такі автомобілі у фінансовому році, який розпочнеться у квітні 2023 року.
Як повідомляв Укрінформ, у фінському місті Тампере розпочалися випробування безпілотних мікроавтобусів з метою з'ясувати, чи можна в майбутньому використовувати роботизовані автомобілі як громадський транспорт.
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04 02 2022 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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