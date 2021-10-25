У Токіо вперше за 11 місяців зняли ковідні обмеження у кафе та ресторанах

Столична адміністрація говорить, що вона посилить антикоронавірусні заходи по кінець листопада з метою відновлення громадської та економічної діяльності, продовжуючи нарівні з цим запобігати нову хвилю заражень

Адміністрація Токіо вперше приблизно за 11 місяців зняла всі пов'язані з коронавірусом обмеження на роботу громадського харчування в столиці Японії після скорочення кількості нових заражень і госпіталізацій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NHK.

Починаючи з понеділка від ресторанів і барів, які отримали сертифікати, що підтверджують, що вони вживають заходи проти інфікування, більше не вимагатимуть скорочення робочого часу і призупинення продажу алкоголю о 8-й годині вечора.

У той час, як сертифіковані заклади громадського харчування зможуть повернутися до своєї звичайної роботи.

Влада закликає також рестораторів обмежувати кількість відвідувачів за одним столом чотирма людьми, а в разі більш численних груп перевіряти наявність доказів вакцинації.

Столична адміністрація говорить, що вона посилить антикоронавірусні заходи по кінець листопада з метою відновлення громадської та економічної діяльності, продовжуючи нарівні з цим запобігати нову хвилю заражень.

За даними сайту Worldometer, в Японії з початку пандемії зафіксували понад 1,7 млн ​​випадків COVID-19, зокрема 18,1 тис. летальних, одужали понад 1,6 млн хворих.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 25 жовтня зафіксовано понад 244,4 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 221,4 млн осіб, понад 4,9 млн хворих померло.