CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАдміністрація Токіо вперше приблизно за 11 місяців зняла всі пов'язані з коронавірусом обмеження на роботу громадського харчування в столиці Японії після скорочення кількості нових заражень і госпіталізацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Токіо вперше за 11 місяців зняли ковідні обмеження у кафе та ресторанах
Столична адміністрація говорить, що вона посилить антикоронавірусні заходи по кінець листопада з метою відновлення громадської та економічної діяльності, продовжуючи нарівні з цим запобігати нову хвилю заражень
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NHK.
Починаючи з понеділка від ресторанів і барів, які отримали сертифікати, що підтверджують, що вони вживають заходи проти інфікування, більше не вимагатимуть скорочення робочого часу і призупинення продажу алкоголю о 8-й годині вечора.
У той час, як сертифіковані заклади громадського харчування зможуть повернутися до своєї звичайної роботи.
Влада закликає також рестораторів обмежувати кількість відвідувачів за одним столом чотирма людьми, а в разі більш численних груп перевіряти наявність доказів вакцинації.
Столична адміністрація говорить, що вона посилить антикоронавірусні заходи по кінець листопада з метою відновлення громадської та економічної діяльності, продовжуючи нарівні з цим запобігати нову хвилю заражень.
За даними сайту Worldometer, в Японії з початку пандемії зафіксували понад 1,7 млн випадків COVID-19, зокрема 18,1 тис. летальних, одужали понад 1,6 млн хворих.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 25 жовтня зафіксовано понад 244,4 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 221,4 млн осіб, понад 4,9 млн хворих померло.
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