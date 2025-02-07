У Трампа є сили визволити Україну і завдати удару по рф та Китаю – The Hill

Видання зазначило, що на кону стоять усі корисні копалини України та можливість завдати нищівного удару по рф і Китаю.

У президента США Дональда Трампа є достатньо влади, щоб визволити Україну від рф і завдати удару по війні путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна проти Заходу.

Про це йдеться у матеріалі видання The Hill.

Якщо Трампу це вдасться, то США і Європа отримають усі українські корисні копалини, в іншому випадку Вашингтон і Брюссель отримують тільки їх частину.

"Тепер це Трампа війна - виграти чи програти - не лише в Україні, а й у всьому світі", - йдеться у матеріалі.