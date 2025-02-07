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У Трампа є сили визволити Україну і завдати удару по рф та Китаю – The Hill

07 лютого 2025, 10:57
У Трампа є сили визволити Україну і завдати удару по рф та Китаю – The Hill
Видання зазначило, що на кону стоять усі корисні копалини України та можливість завдати нищівного удару по рф і Китаю.
У президента США Дональда Трампа є достатньо влади, щоб визволити Україну від рф і завдати удару по війні путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна проти Заходу.
 
Про це йдеться у матеріалі видання The Hill.
 
Якщо Трампу це вдасться, то США і Європа отримають усі українські корисні копалини, в іншому випадку Вашингтон і Брюссель отримують тільки їх частину.
 
"Тепер це Трампа війна - виграти чи програти - не лише в Україні, а й у всьому світі", - йдеться у матеріалі.
 
Видання зазначило, що дуже важливо те, що українська сторона вже продемонструвала готовність заплатити найвищу ціну, щоб забезпечити своє виживання як нації, вільної від російського гніту і без майбутнього репресивного панування.
 
"Сотні тисяч українців уже загинули та були поранені... Цілі міста розміром з Денвер, включаючи Маріуполь, були зруйновані бомбардуваннями росії, що є прямим порушенням Женевських конвенцій", - зазначило видання.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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