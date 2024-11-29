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У Трампа може бути більше шансів отримати угоду з кремлем, якщо він підтримає Україну – ЗМІ

29 листопада 2024, 11:02
У Трампа може бути більше шансів отримати угоду з кремлем, якщо він підтримає Україну – ЗМІ
Фото: Reuters
Мирна угода може бути досягнута лише за підтримки сильної України.

Союзники президента США Дональда Трампа поставили під сумнів підтримку США Україною.

На думку аналітиків, Дональд Трамп може отримати мирну угоду з росією, якщо він поставить Україну в позицію сили, пише видання Business Insider.

Журналісти зазначають, що новообраний президент заявив, що його пріоритетом є припинення війни в Україні та зупинка, на його думку, виснаження військових ресурсів США.

Раніше Трамп заявив, що його пріоритетом є припинення війни в Україні.   

Разом з тим, він призначив спеціальним посланцем щодо війни в Україні відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, який раніше пропонував передати окуповану українську територію рф.

"Проте військові та політичні лідери Європи попереджають, що угода, в результаті якої росія отримає надто багато, швидше за все, стане лише прелюдією до подальшого конфлікту", - пише видання.

Аналітики вважають, що значуща мирна угода може бути досягнута лише за підтримки України і забезпечення їй можливості вести переговори з позиції сили.

Молодший науковий співробітник програми з рф та Євразії в Chatham House Джон Лаф сказав, що відмова від України, і, як наслідок, стратегічне просування росії в Європі, може виставити Трампа слабким і підштовхнути головних глобальних конкурентів США.

Проте експерти вважають, що Україна має бути поставлена в становище, що дозволяє стримувати росію.

"Будь-яка угода все одно передбачатиме підтримку США в тій чи іншій формі для підтримки миру. Україні необхідно підтримувати ефективні збройні сили, щоб стримувати подальшу російську агресію", - каже Лаф.

В той же час, виконавча директорка Інституту Маккейна у Вашингтоні Евелін Фаркас додала, що у путіна не буде стимулів домагатися миру з Україною, якщо він вважатиме, що підтримка Києва слабшає. 

Тому погроза Трампа надати Україні все необхідне для відвоювання території та утримання російської території "чинитиме тиск на путіна, тому що ця війна не користується популярністю в рф, додала Фаркас.

"Якщо він вирішить, що час на боці України, а отже, президент Трамп підтримає Україну, то у нього з'явиться більше мотивації для укладення угоди. Зрештою досягнення міцного миру в Україні залежатиме від стримування росії, а не від відходу", - констатувала експертка. 

 
Дональд Трамппідтримка України

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