У Трампа відреагували на атаку СБУ по російським аеродром

Реакцію Трампа світ чекав більше доби.

Президент США Дональд Трамп сказав, щоб війна між Україною і росією має закінчитись за столом переговорів.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє телеканал Sky News.

На запитання щодо реакції глави Білого дому на атаку українських безпілотників на росію в неділю, вона відповіда:

"Реакція полягає в тому, що ця війна має закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох боків, і в ній загинуло занадто багато людей".

Вона додала, що президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно.

Нагадаємо, що вчора СБУ розкрила перші результати спецоперації "Павутина" на аеродроми рф.