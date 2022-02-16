У трансляцію Reuters із Майдану в Києві потрапив гімн СРСР
Як розповів продюсер Reuters в Україні Сергій Каразій, агентство запустило трансляцію ще 5 днів тому, щоб редактори мали змогу "показати своїм читачам/глядачам, як Україна виглядає", пише Громадське.
Камеру для лайву встановили на балконі готелю "Україна", вона працює в автоматичному режимі, без оператора.
"За те, що відбувається в кадрі, ми не можемо нести відповідальність. Якщо в кадрі трапиться ДТП, то це не наша провина. Так само як ми не можемо контролювати звуки великого міста", - пояснює Каразій.
За його словами, хтось із сусідніх балконів "міг увімкнути гімн Росії". Продюсер пише, що нещодавно чув, як хтось голосно слухав Вєрку Сердючку.
Він також зазначає, що якби агентство чекало на ймовірні бомбардування, то встановило б камери в інших місцях, на стратегічних об'єктах. "Просто Майдан - це важливо. І красиво", - підсумував Каразій.
Нагадаємо, західні медіа повідомляли, що саме 16 лютого Росія нібито планувала почати напад на Україну. Водночас президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання та закликав цього дня вивісити державний прапор.
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