У Центренерго вимагають економічно обґрунтовані ціни на електроенергію

У Центренерго наголосили, що протягом опалювального сезону 2021-2022 років господарська діяльність компанії супроводжується гострим дефіцитом коштів, пов’язаним з необхідністю закупівлі значних обсягів імпортованого вугілля, високими закупівельними цінами на вугільну продукцію та природний газ

ПАТ "Центренерго" має контракти на імпорт 677 тис. тонн вугілля і для розрахунків за цими контрактами вимагає економічно обґрунтованого ціноутворення на ринку електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Обсяг законтрактованого імпортного вугілля на лютий-березень поточного року складає 677 тис. тонн. Вже у лютому компанія очікує чотири судна загальним обсягом 452 тис. тонн вугілля походженням з Австралії, Колумбії та ПАР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні 10 днів запаси вугілля на складах теплоелектростанцій компанії збільшилися на 43%. У Центренерго наголосили, що протягом опалювального сезону 2021-2022 років господарська діяльність компанії супроводжується гострим дефіцитом коштів, пов’язаним з необхідністю закупівлі значних обсягів імпортованого вугілля, високими закупівельними цінами на вугільну продукцію та природний газ. У зв'язку із цим наголошується, що для Центренерго є критично важливим економічно обґрунтоване ціноутворення на ринку електроенергії.

"Однак, у розпал осінньо-зимового періоду з кінця січня 2022 року спостерігається суттєве падіння ціни на всіх сегментах ринку електричної енергії, а насамперед на ринку "на добу наперед" (РДН), який є ціновим індикативом для інших сегментів ринку. З метою стабілізації ситуації НКРЕКП розпочала низку засідань та постановою №237 від 04.02.2022 ввела ряд регуляторних заходів, спрямованих на відновлення балансу на сегментах ринку електроенергії. Однак, станом на 07.02.2022 ціни на ринку залишаються критично низькими", - заявляють у компанії.

Центренерго розраховує, що вжиті регулятором заходи призведуть до усунення негативних явищ на ринку електроенергії, стабілізують ціноутворення, створивши передумови для своєчасних розрахунків за поставлене вугілля вітчизняного та імпортного походження.

Як повідомлялося, через падіння цін на електроенергію на короткострокових ринках, заборгованість на балансуючому ринку ПрАТ "Укргідроенерго" може зіштовхнутися з нестачею обігових коштів, які необхідні для забезпечення доступності електроенергії для населення.

Наприкінці січня – на початку лютого 2022 року внаслідок значного профіциту спостерігалося перетікання обсягів електроенергії між сегментами ринку та значне коливання цін. В окремі періоди обсяги продажу на внутрішньодобовому ринку (ВДР) зрівнювались з обсягами продажу на РДН, що суперечить концепції функціонування ринку електричної енергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 7 лютого підвищила мінімальне цінове обмеження на ВДР зі 105% від ціни на РДН до 115%. Попереднє цінове обмеження регулятор встановив 4 лютого.

Нагадаємо, що трансформація на шляху до кліматичної нейтральності коштуватиме Україні 15% сумарного ВВП до 2050 року - така частка значно більше, ніж у розвинених країнах.