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У центрі Києва під час "Маршу жінок" сталися сутички радикалів з поліцією, є затримані

За інформацією поліції, затримано трьох осіб
На феміністичній акції "Марш жінок" у центрі Києва сталися сутички праворадикалів із силовиками, повідомляє "РБК-Україна".
У центрі Києва під час "Маршу жінок" сталися сутички радикалів з поліцією, є затримані Фото: rbc.ua

На Михайлівській площі зібралося до сотні феміністок і громадян, які їх підтримують. Вони наполягають, що 8 березня - це день боротьби за права жінок. На противагу їм прийшло півтори сотні учасників правих організацій "Традиції і порядок" та "Братство", інформує РБК Україна.


Фото: РБК Україна

Після провокації і сутички щонайменше двох противників маршу було затримано. Нині вони знаходяться в автозаку.

Порядок на місці проведення акції забезпечують кілька сотень поліцейських і бійців Національної гвардії.

Раніше повідомляли, що марш за права жінок у Харкові пройшов у супроводі контрмаршу націоналістів.

Минулого року в Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.

 
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08 03 2019 13:30
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