У центрі Києва під час "Маршу жінок" сталися сутички радикалів з поліцією, є затримані
На Михайлівській площі зібралося до сотні феміністок і громадян, які їх підтримують. Вони наполягають, що 8 березня - це день боротьби за права жінок. На противагу їм прийшло півтори сотні учасників правих організацій "Традиції і порядок" та "Братство", інформує РБК Україна.
Фото: РБК Україна
Після провокації і сутички щонайменше двох противників маршу було затримано. Нині вони знаходяться в автозаку.
Порядок на місці проведення акції забезпечують кілька сотень поліцейських і бійців Національної гвардії.
Раніше повідомляли, що марш за права жінок у Харкові пройшов у супроводі контрмаршу націоналістів.
Минулого року в Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.
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