У центрі Києва під час "Маршу жінок" сталися сутички радикалів з поліцією, є затримані

На феміністичній акції "Марш жінок" у центрі Києва сталися сутички праворадикалів із силовиками, повідомляє "РБК-Україна".

На Михайлівській площі зібралося до сотні феміністок і громадян, які їх підтримують. Вони наполягають, що 8 березня - це день боротьби за права жінок. На противагу їм прийшло півтори сотні учасників правих організацій "Традиції і порядок" та "Братство", інформує РБК Україна.



Фото: РБК Україна

Після провокації і сутички щонайменше двох противників маршу було затримано. Нині вони знаходяться в автозаку.

Порядок на місці проведення акції забезпечують кілька сотень поліцейських і бійців Національної гвардії.

Раніше повідомляли, що марш за права жінок у Харкові пройшов у супроводі контрмаршу націоналістів.

Минулого року в Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.