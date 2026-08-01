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У центрі москви пролунав вибух у ресторані: є загиблі і поранені

01 серпня 2026, 20:44
У центрі москви пролунав вибух у ресторані: є загиблі і поранені
Фото: rbc.ua
До місця події прибули десятки бригад швидкої допомоги та рятувальників.

У центрі столиці рф ввечері 1 серпня стався вибух у ресторані Balzi Rossi, розташованому в будівлі на Кудринській площі.

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

За інформацією медіа, після вибуху до місця події прибули численні бригади швидкої допомоги, рятувальники та інші екстрені служби.

Водночас російські джерела наводять різні дані щодо наслідків інциденту. Одні повідомляють про близько 20 постраждалих, інші – про трьох загиблих і сімох поранених. Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Причини вибуху також поки що не називаються.

На місці працюють екстрені служби, обставини події встановлюються.

 
вибухМосква

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