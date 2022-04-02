У Центрі стратегічних комунікацій спростували фейк РФ про «радіоактивну бомбу Нацкорпусу»

Тому очевидно, що перед нами продовження інформаційно-психологічної операції російських спецслужб та їх колаборантів в Криму і на Донбасі

Поширення фейків, зокрема відео, на якому нібито представники Нацкорпусу виготовляють саморобну радіоактивну бомбу, є продовженням інформаційно-психологічної операції російських спецслужб та їхніх колаборантів у Криму і на сході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Фейсбуці.

«В ТГ-каналах, афільованих з російськими спецслужбами, розповсюджується інформація про нібито радіоактивну саморобну бомбу для використання на території РФ після початку бойових дій. Це повідомлення супроводжується відповідним відео. Але при перегляді відео впадає в очі недбалість його авторів: у підписі, який зроблений українською мовою, допущена велика кількість граматичних помилок. Так, «радиоактивним», а не «радІоактивним»; «пораження», а не «ураження»; «розробленн», а не «розроблений»; «використан», а не «використаний». Це все видає російське походження авторів сюжету і погане знання ними української мови», – йдеться у повідомленні.

До того ж, справжній Нацкорпус, як зазначили в Центрі, ставить у своїх відео інший логотип і в іншому місці (у лівому верхньому кутку, а не у правому верхньому, інший колір і компонування), аніж автори фейкового відео).

Сам Нацкорпус також спростував своє «авторство» цього відео, нагадали в Центрі.

Там також зазначили, що цікавою є і схема розповсюдження: першоджерелом інформації є Телеграм-канал «Политнавигатор», який знаходиться в окупованому Криму, але публікація розміщена ще 10 грудня 2021 року. Наразі цей матеріал «удосконалений» і поширювався через інші російські Tелеграм-канали, наприклад «Самооборона Горловки», «Джокер ДНР», «Pravda News» і тп.

«Тому очевидно, що перед нами продовження інформаційно-психологічної операції російських спецслужб та їх колаборантів в Криму і на Донбасі», – підсумували у Центрі.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 4 лютого, у російських Телеграм-каналах почали розганяти фейкове відео про те, що українська організація Нацкорпус нібито виготовила «брудну радіоактивну бомбу». При цьому на записі навіть поставили логотип Нацкорпусу. Пропагандистські канали стверджують, що «брудну бомбу» члени Нацкорпусу планують використовувати «проти російських військ у разі вторгнення».

Нацкорпус назвав витвором хворої фантазії інформацію російських медіа про виготовлення бомби.