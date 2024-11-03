У Туреччині оголосили про ймовірні зміни у війні через втому обох сторін у 2025 році

В Стамбулі відчувають втому обох сторін конфлікту.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, коментуючи тривалі пошуки спільного рішення між росією і Україною, сказав, що жодна зі сторін не бажає виглядати програвшою в цьому процесі.

Таку заяву зробив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Очільник МЗС додав, що Туреччина відчуває втому обох сторін конфлікту, яка може призвести до його "несподіваного розвитку" 2025 року.

"У нас особливі відносини з обома сторонами конфлікту. Ми не вагаючись слухаємо обидві сторони. Однак, справа інша - повідомляти гірку правду. Цим ми і займаємося", - заявив дипломат.

Нагадаємо, що на початку осені у Туреччині банки почали масово блокувати платежі з росії до Європи.