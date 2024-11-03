Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Туреччині оголосили про ймовірні зміни у війні через втому обох сторін у 2025 році

03 листопада 2024, 17:19
У Туреччині оголосили про ймовірні зміни у війні через втому обох сторін у 2025 році
УНІАН
В Стамбулі відчувають втому обох сторін конфлікту.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, коментуючи тривалі пошуки спільного рішення між росією і Україною, сказав, що жодна зі сторін не бажає виглядати програвшою в цьому процесі. 

Таку заяву зробив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Очільник МЗС додав, що Туреччина відчуває втому обох сторін конфлікту, яка може призвести до його "несподіваного розвитку" 2025 року.

"У нас особливі відносини з обома сторонами конфлікту. Ми не вагаючись слухаємо обидві сторони. Однак, справа інша - повідомляти гірку правду. Цим ми і займаємося", - заявив дипломат.

Нагадаємо, що на початку осені у Туреччині банки почали масово блокувати платежі з росії до Європи.

 

Останні матеріали

Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Політика
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 12:55
Фінансові проблеми путіна. Для Європи і США настав час закрутити гайки росії та прискорити закінчення війни – Пітер Доран
Бізнес & Фінанси
Фінансові проблеми путіна. Для Європи і США настав час закрутити гайки росії та прискорити закінчення війни – Пітер Доран
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 08:10
путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Політика
путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 15:46
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Політика
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється