У Туреччині ухвалили закон, який змусить блогерів платити податки

Інфлюенсери та автори онлайн-контенту в Туреччині повинні будуть сплачувати податки на основі своїх доходів від реклами у мережі.

Про це пише турецька газета Hürriyet Daily News, зазначає Громадське.

Відповідний закон ухвалили у жовтні, однак його деталі стали відомі лише нещодавно.

Згідно з законом, творці цифрового контенту, серед яких і користувачі YouTube, які зароблять менш як 880 тисяч лір (1,8 мільйона гривень) у 2022 році, мають сплатити 15% податку. Водночас їм не потрібно буде подавати декларацію, якщо вони відкриють рахунок у банках Туреччини.

Водночас контент-мейкерам загрожує податковий штраф, якщо встановлять, що вони не відкрили рахунок в турецьких банках і не зарахували туди весь дохід або зробили це лише частково.

За даними газети, Міністерство фінансів Туреччини провело розслідування банківських операцій турецьких зірок YouTube, щоб розрахувати податок.

За даними Управління доходів Туреччини, у 2020 році майже 20 тисяч громадян отримали дохід від соціальних мереж. Як показало дослідження, у середньому 14 тисяч людей заробляли майже 4 мільярди лір (8,3 мільярда гривень) через платформу соціальних мереж.

Чи є схожі податки в інших країнах?

Дотримуючись оновленого "Договору використання" США, з 1 червня 2021 року Google почав утримувати податки з блогерів, які монетизують контент.

Такі нововведення стосуються блогерів незалежно від країни проживання. Розмір податку становить від 0% до 30% і залежить від того, чи надав блогер інформацію податковій службі США, чи належить YouTube-канал індивідуальному блогеру чи компанії, і яку суму доходу принесли перегляди у США.

Також, в Індії послуги ютуберів, впливових осіб і блогерів класифікують як доступ до онлайн-інформаційних послуг і баз даних або пошуку. Їм потрібно реєструвати доходи відповідно до закону. З них стягують податки за ставкою 18%.

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