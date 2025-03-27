Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Туреччині затримано майже 1 900 людей на протестах через арешт мера Стамбулу

27 березня 2025, 14:16
У Туреччині затримано майже 1 900 людей на протестах через арешт мера Стамбулу
Фото:hurriyet.com.tr
За час протестів 150 поліцейських зазнали поранень.

У Туреччині затримали майже 1 900 людей на протестах, які розпочалися на тлі арешту опозиційного мера Стамбулу Екрема Імамоглу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, передає Reuters.

За словами Єрлікаї, з початку протестів минулої середи затримали 1 879 людей, з них під арешт відправили 260. Він додав, що 489 людей звільнили, а справи щодо 662 інших досі розглядають. За час протестів 150 поліцейських зазнали поранень.

Правозахисні групи закликали Туреччину розслідувати надмірне застосування сили поліцією під час розгону натовпу і закликали уряд дозволити демонстрації, які були переважно мирними.

Відповідаючи на запитання про арешт і подальше звільнення семи місцевих журналістів, які висвітлювали демонстрації у Стамбулі, зокрема й фотокореспондента Agence France Presse (AFP), міністр юстиції Туреччини Їлмаз Тунч сказав, що існує хибне уявлення про ставлення Туреччини до журналістів і що вона не саджає репортерів у вʼязницю.

Туреччинапротести

Останні матеріали

Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 березня 2025, 08:22
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Пропагандони кремля марять. Планування російсько-американської війни проти
Політика
Пропагандони кремля марять. Планування російсько-американської війни проти "сатанинської" Європи – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 березня 2025, 12:39
F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер
Технології
F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2025, 02:35
росія не збирається досягати
Політика
росія не збирається досягати "швидкого прогресу" на переговорах. москва розраховує на дестабілізацію України до 2026 року – американські ЗМІ
Переклад iPress – 25 березня 2025, 14:57
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Політика
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 березня 2025, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється