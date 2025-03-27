У Туреччині затримано майже 1 900 людей на протестах через арешт мера Стамбулу

За час протестів 150 поліцейських зазнали поранень.

У Туреччині затримали майже 1 900 людей на протестах, які розпочалися на тлі арешту опозиційного мера Стамбулу Екрема Імамоглу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, передає Reuters.

За словами Єрлікаї, з початку протестів минулої середи затримали 1 879 людей, з них під арешт відправили 260. Він додав, що 489 людей звільнили, а справи щодо 662 інших досі розглядають. За час протестів 150 поліцейських зазнали поранень.

Правозахисні групи закликали Туреччину розслідувати надмірне застосування сили поліцією під час розгону натовпу і закликали уряд дозволити демонстрації, які були переважно мирними.

Відповідаючи на запитання про арешт і подальше звільнення семи місцевих журналістів, які висвітлювали демонстрації у Стамбулі, зокрема й фотокореспондента Agence France Presse (AFP), міністр юстиції Туреччини Їлмаз Тунч сказав, що існує хибне уявлення про ставлення Туреччини до журналістів і що вона не саджає репортерів у вʼязницю.