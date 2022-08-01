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У Туркменістані планують загасити "Ворота до пекла" - газовий кратер, який горить уже 50 років

Провал у ґрунті діаметром близько 70 метрів і завглибшки 30 метрів утворився в 1971 році - під час розвідувально-пошукового буріння
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов доручив знайти спосіб, як загасити газовий кратер, який горить у пустелі уже 50 років. У народі явище називають "Ворота до пекла".
У Туркменістані планують загасити "Ворота до пекла" - газовий кратер, який горить уже 50 років "Ворота до пекла" в Туркменістані Фото: Flickr / flydime

Про це повідомило державне інформагентство "Туркменістан сьогодні", зназначає "Громадське".

Газовий кратер горить у містечку Дарваза, його в народі називають "Ворота до пекла". Кратер розташований у центрі пустелі Каракуми та є туркменською пам'яткою.

Провал у ґрунті діаметром близько 70 метрів і завглибшки 30 метрів утворився в 1971 році - під час розвідувально-пошукового буріння. Геологи натрапили на підземну порожнечу, через що земля провалилась і утворився кратер, наповнений газом.

Щоб небезпечні гази не виходили назовні, їх вирішили підпалити. Вчені вважали, що газ вигорить упродовж декількох днів, але кратер горить уже 50 років.

Президент Туркменістану 8 січня 2022-го заявив, що горіння кратеру негативно впливає на екологію та здоров'я місцевих жителів. Також він сказав, що витрачається природний газ, від якого можна отримати прибуток. Тож він доручив віцепрем'єр-міністру разом зі вченими знайти спосіб, як загасити вогонь.

Політик не вперше заявляє про необхідність загасити "Ворота до пекла". У 2010-му він казав, що потрібно закоркувати кратер, але досі цього не сталося, пише "Радио Азалтык".

У жовтні 2021-го видання Bloomberg написало, що Туркменістан займає одне з перших місць серед країн за кількістю викидів метану, який нагріває планету. Спричиняє викиди метану, зокрема, "Ворота до пекла".

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08 01 2022 15:34
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