Матеріали:
Теми:

У Twitter Ілона Маска виставлено на аукціон понад 1000 речей з офісу в Сан-Франциско

12 грудня 2022, 20:55
У Twitter Ілона Маска виставлено на аукціон понад 1000 речей з офісу в Сан-Франциско
Фото: з вільних джерел
Компанія Twitter Ілона Маска проведе у січні аукціон, на якому виставить понад тисячу речей із офісу компанії у Сан-Франциско.
Про це повідомляє Teslarati.
 
Аукціон триватиме з вечора 17 січня до ранку 18 січня.
 
Зазначається, що серед речей будуть, зокрема, кавоварки, столи, а також статуя синьої пташки, яка є символом компанії.
 
Ціни на більшість предметів починатимуться від 25 доларів США, на деякі – від 50 доларів. Нові еспресо-машини коштуватимуть кілька тисяч доларів.
 
Heritage Global Partners (HGP) проводитиме аукціон від імені компанії Ілона Маска.
 
У HGP також заявили, що сам аукціон Twitter не має нічого спільного з фінансовим становищем компанії.
 
"Компанія була продана за 44 мільярди доларів, а ми продаємо кілька стільців, столів і комп’ютерів. Тож якщо хтось щиро думає, що дохід від продажу пари комп’ютерів і стільців окупить ці гори, то він помиляється", — сказав представник HGP Нік Дав.
TwitterпродажІлон Маск

Останні матеріали

Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Технології
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 18:20
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Cуспільство
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Дмитро Редько – 12 грудня 2022, 17:08
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 10:27
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Cуспільство
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 08:53
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 грудня 2022, 13:52
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Політика
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 14:02
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Політика
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 11:56
Прикре самогубство
Cуспільство
Прикре самогубство "Дождя". російській опозиції варто змінити ідеологію, якщо вона дійсно прагне змінити владу
Дмитро Редько – 09 грудня 2022, 09:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється