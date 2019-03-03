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У Варшаві майже півтисячі українців написали заяви про внесення до списків виборців

"Громадяни України, які тимчасово проживають за кордоном і в день виборів перебувають на території Польщі, можуть написати заяви про зміну виборчої адреси"
На сьогодні майже півтисячі громадян України подали у Варшаві заяви про включення до списків виборців перед президентськими виборами в Україні.
У Варшаві майже півтисячі українців написали заяви про внесення до списків виборців Фото: iPress.ua

Про це в РП повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса, інформує "Укрінформ".

"Громадяни України, які тимчасово проживають за кордоном і в день виборів перебувають на території Польщі, можуть написати заяви про зміну виборчої адреси. Станом на сьогодні 486 осіб написало заяви про включення до списків виборців",- сказала Криса.

До списків виборців за кордоном включають осіб, які перебувають на тимчасовому або постійному консульському обліку. Станом на сьогодні на консульському обліку у Варшаві перебуває близько 15 тис. громадян України, а загалом по країні - 30 тис. громадян.

Український дипломат закликала усіх громадян України, які не перебувають на консульському обліку, але мають бажання проголосувати на президентських виборах, прийти до консульських установ і заповнити відповідну анкету. У Польщі це можна зробити у генконсульствах України в Любліні та Кракові, консульстві України у Гданську та консульському відділі посольства України у Варшаві.

Нагадаємо, що по всій Україні інспектори ДСНС розпочали перевіряти стан приміщень та будівель, які плануються використовуватись у якості виборчих дільниць.

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03 03 2019 18:21
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