У Вашингтоні пройшов військовий парад до Дня незаженості США вперше за 27 років

Захід був відкритий і безкоштовний для громадськості, а перед меморіалом Авраама Лінкольна був облаштований район для VIP-персон, повідомляє "Громадське".

The US military has arrived in Washington DC ahead of an Independence Day parade.



Donald Trump's promised it will be an "incredible" display from the "strongest military anywhere in the world".



More here: https://t.co/0Ig33cPbuZ pic.twitter.com/XRGWPRx3Zr