У Вашингтоні пройшов військовий парад до Дня незаженості США вперше за 27 років

У Вашингтоні вперше за 27 років пройшов великий військовий парад, присвячений Дню незалежності США

У параді зокрема, брали участь Повітряні сили США, авіаційна група Блакитні ангели і бойові танки M1 Abrams.

США, Вашингтон, 4 липня 2014 року. У день незалежності США люди спостерігають за феєрверком з меморіалу Лінкольна. Фото: AFP

Захід був відкритий і безкоштовний для громадськості, а перед меморіалом Авраама Лінкольна був облаштований район для VIP-персон, повідомляє "Громадське".

The US military has arrived in Washington DC ahead of an Independence Day parade.



Donald Trump's promised it will be an "incredible" display from the "strongest military anywhere in the world".



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Президент Дональд Трамп привітав американських військових під час виступу на параді до Дня незалежності.

Пентагон не оприлюднив вартості феєрії, яка, на думку багатьох, була натхнена візитом пана Трампа на парад до Дня Бастилії, який у 2017 році організував президент Франції Еммануель Макрон. Деякі звіти говорять, що Служба національних парків перекинула майже 2,5 млн доларів на покриття витрат.

Опоненти звинувачували пана Трампа у витрачанні грошей і політизації свята перед його передвиборною кампанією. Зокрема, перед парадом голова Вашингтона Мюріель Баузер, обрана у 2014 році від Демократичної партії, висловила стурбованість тим, що святкування Дня незалежності в цьому році ознаменується демонстрацією "військової могутності" США.

Зазвичай святкування 4 липня в Вашингтоні супроводжувалося історичною карнавальною ходою.

Раніше у День незалежності США перед Білим домом кілька людей спалили американський прапор.

Нагадаємо, четвертого липня, у штаті Каліфорнія, США стався найпотужніший за багато років землетрус у 6,4 бала за шкалою Рихтера.

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