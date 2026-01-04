У Вашингтоні та інших містах США пройшли протести проти військових дій у Венесуелі

Попри те, що венесуельці відреагували на ці події по-різному, американці ж висловлюють розчарування через загрозу війни та кровопролиття через нафту.

По всій території США відбулись протести проти військової операції президента Дональда Трампа у Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро і його дружини.

Попри те, що венесуельці відреагували на ці події по-різному, американці ж висловлюють розчарування через загрозу війни та кровопролиття через нафту, зазначає CNN. Так, у Вашингтоні десятки людей зібралися біля Білого дому, тримаючи плакати з написами "Ні війні у Венесуелі", "Ні крові за нафту" та "США, руки геть від Латинської Америки". Протестувальники співали й тримали в руках венесуельські прапори.