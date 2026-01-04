Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Вашингтоні та інших містах США пройшли протести проти військових дій у Венесуелі

04 січня 2026, 09:15
У Вашингтоні та інших містах США пройшли протести проти військових дій у Венесуелі
Попри те, що венесуельці відреагували на ці події по-різному, американці ж висловлюють розчарування через загрозу війни та кровопролиття через нафту.
По всій території США відбулись протести проти військової операції президента Дональда Трампа у Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро і його дружини.
 
Про це пише CNN.
 
Попри те, що венесуельці відреагували на ці події по-різному, американці ж висловлюють розчарування через загрозу війни та кровопролиття через нафту, зазначає CNN. Так, у Вашингтоні десятки людей зібралися біля Білого дому, тримаючи плакати з написами "Ні війні у Венесуелі", "Ні крові за нафту" та "США, руки геть від Латинської Америки". Протестувальники співали й тримали в руках венесуельські прапори.
 
У Нью-Йорку натовп зібрався перед пунктом набору до армії США на Таймс-сквер, із плакатами проти війни у Венесуелі.
 
У Бостоні протестувальники скандували «Більше ні крові за нафту» та "Руки геть від венесуельської землі", тримаючи плакати з написами"Проблема не у Венесуелі. Проблема в імперії" та "Ні війні у Венесуелі".
 
Акція також пройшла у Міннеаполісі, де активісти, попри морозну погоду, все ж вийшли на протест із плакатами з написами "Звільніть президента Мадуро".
 
Подібні, але менші, протести пройшли в Атланті. Акції також заплановані у Чикаго і Лос-Анджелесі.

 

