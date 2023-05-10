У Ватикані заявили, що "миротворча місія" Папи Римського триває попри заперечення з боку України та рф

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан нібито бере участь у миротворчій місії.

"Миротворча місія" Папи Римського щодо України триває. Контакти з цього приводу відбулись із представниками Києва й москви, але їхні результати конфіденційні.

Про це заявив держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін.

"Є зміни, але звичайно, на конфіденційному рівні", — сказав він у кулуарах заходу в Папському університеті Латерано.

П'єтро Паролін наголосив, що вірить у прогрес місії.

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між росією та Україною, не розкриваючи подробиць.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам.