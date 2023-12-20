У важкий рік на суші дрони принесли Україні певний успіх на морі – NYT

В США хочуть, щоб Україна зосередилася на виробництві власної зброї в наступному році.

Про це пише видання The New York Times.

В Білому домі хочуть, щоб Україна дотримувалася стратегії "тримати та будувати", тобто зосередитися на утриманні території та нарощуванні здатності виробляти власну зброю протягом наступного року.

Морські дрони принесли Україні успіх на морі та виявилися смертоносними проти ЧФ рф, мета полягає в тому, щоб створити досить реальну загрозу за допомогою дронів і ракет великої дальності, щоб з'явилася можливість переговорів з росією наприкінці наступного року на умовах України.

"Підстрибуючи над бурхливою водою, українські морські безпілотники у формі віяла помчали до російського військового корабля, застосовуючи тактику зграї, яка, за словами військових експертів, виявилася смертоносною та ефективною проти домінуючої військово-морської сили в Чорному морі.

З безпечної кімнати за сотні кілометрів пілоти дронів натискали вперед джойстики, щоб прискорювати, керувати й повертати встановлені на палубі камери, тримаючи ціль у полі зору. російські моряки відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів", - йдеться в матеріалі.

Журналісти пишуть, що короткий морський бій між людьми і безпілотниками тривав кілька хвилин, згідно з повідомленням українських операторів безпілотників. За їхніми словами, один безпілотник промчав так близько до своєї цілі, що коли кулі влучили в 500-фунтову боєголовку, яку він ніс, вибух розбив корпус російського патрульного корабля-корвета "Сергій Котов".

"Коли ми потрапили в ціль, уся команда, звичайно, була переповнена емоціями", - сказав оператор дрона. Пілот попросив назвати його лише за прізвиськом Тринадцятий, описуючи бій на морі 14 вересня, один із десятків таких боїв за останній рік, за словами українських військових, з використанням українських безпілотників.

Такі атаки були рідкісною яскравою плямою в невтішний для України рік, коли на землі не було прориву фронту.

"Ми кричали і вітали один одного", — розповів пілот, описуючи настрій серед операторів безпілотників у вересні.

Використання морських безпілотників підкреслює шлях вперед для України в боротьбі з росією, який пропагував Білий дім і підтримував українське керівництво. Ідея полягає в тому, щоб доповнити озброєння, надане західними партнерами, озброєнням, виробленим в Україні, зокрема інноваційними системами, такими як морський флот безпілотників.

Україні в найближчолму майбутньому доведеться значною мірою покладатися на військову допомогу у війні проти росії, набагато більш густо населеного та з набагато більшим промисловим потенціалом ворога. Значна частина цієї допомоги зараз під сумнівом, оскільки Конгрес США відклав голосування щодо військової допомоги.

Стикаючись з такими перешкодами, адміністрація Байдена сприяє створенню спільних підприємств між американськими та українськими виробниками зброї. Президент України Володимир Зеленський, який рекламував Україну як "центр" для виробництва зброї та випробувань на полі бою, зустрівся з керівниками військових підрядників США під час візиту до Вашингтона минулого тижня.

Дехто в армії США хоче, щоб Україна дотримувалася стратегії "тримай і будуй" - зосередилася на утриманні території, яку вона має зараз, і створенні здатності виробляти власну зброю протягом 2024 року.

З огляду на те, що український наступ зупинився, а шанси для просування по суші невеликі, мета полягала б у тому, щоб створити достатню реальну загрозу за допомогою безпілотників і ракет далекого радіусу дії, щоб була можливість для змістовних переговорів з росією наприкінці наступного року або в 2025 році.

Розгалужені військові заводи в Україні колись були наріжним каменем радянської військової промисловості, створюючи літаки та міжконтинентальні балістичні ракети. Багато з них вийшли з ужитку наприкінці холодної війни і після здобуття Україною незалежності від Радянського Союзу.

За рік роботи безпілотників - вони пошкодили та потопили десятки російських кораблів і зіграли певну роль, разом із західними ракетами, змусивши росію вивести судна з Севастопольської гавані.

Безпілотники допомогли розчистити судноплавний канал для експорту зерна, важливого товару для економіки України. І вони підштовхнули російські ракетоносці до запуску далі від українських берегів, даючи більше попереджень про удари силам ППО. Україна не розголошує розмір свого парку безпілотників.

"Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми", - сказав пілот дрона, який з міркувань безпеки прийшов на інтерв’ю в лижній масці. "Немає ні викладачів, ні підручників. Ми зараз пишемо ці книжки".

В затемненому складі десятки швидкісних катерів, пофарбованих у сірий і чорний колір, через що їх важче помітити в морі та вночі, стояли на візках на різних стадіях складання.

Деякі були обладнані лише камерами, для розвідки, деякі були побудовані з механізмами для скидання мін на шляху російських кораблів. Більшість із них були оснащені тригерами на носі — трьома маленькими гумовими кульками на пружинах — для підриву високої вибухівки.

Використовуючи супутникове з’єднання, пілоти у бойовій кімнаті використовують консолі, щоб керувати безпілотними літальними апаратами, які призначені для атаки групою з шести чи близько того, підвищуючи шанси пробити оборону, наприклад палубні кулемети, у бік корпусів російських кораблів.

Останній успішний удар морського безпілотника для розвідувального управління оборони США був 10 листопада, коли рій вразив два російські десантні кораблі, що пришвартовані в кримській бухті, потопивши обидва.

росія відповіла радіоелектронними перешкодами, а також розмістивши бонові загравання в гирлах гаваней, встановивши кулемети на своїх військових кораблях і вийшовши за межі зони дії безпілотників.

"З кожною новою операцією ми вчимо, а вони вчаться", - сказав Тринадцятий.

Дослідники військово-морської війни кажуть, що українські моделі продемонстрували, як менш потужні речі можуть захищати прибережні води за допомогою безпілотників.

За словами наукового співробітника та експерта з морської сили в Королівському інституті об’єднаних служб у Лондоні Сідхарта Каушала, безпілотники найближчим часом не замінять великі надводні кораблі.

"Але здатність переслідувати та завдавати значних збитків непропорційно дорогим суднам є вражаючою окупністю інвестицій", - додав Каушал.

Українські морські безпілотники, сказав Тринадцятий, пілот, який допоміг підбити Сергія Котова, розчистили смугу більше 200 км від українського узбережжя.

"Їх можна відштовхнути. Панування росії на Чорному морі закінчилося", - сказав пілот.