ПОЛІТИКА НОВИНИБританський посол у Вашингтоні Кім Даррок покине свій пост. Раніше газета The Daily Mail процитувала листи дипломата, де він називав американського президента Дональда Трампа некомпетентним і ненадійним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Великій Британії оголосили про відставку посла у США після витоку листів про Трампа
Міністерство закордонних справ підтвердило рішення пана Кіма про відставку
Фото з вільних джерел
Пан Трамп назвав посла "дуже дурним хлопцем" після того, як з'явилися листи, що називають адміністрацію президента США "незграбною і невмілою", повідомляє ВВС.
Міністерство закордонних справ підтвердило рішення пана Кіма про відставку в середу.
Сер Кім сказав, що хоче покласти край спекуляціям, додавши, що витік зробив для нього "неможливим" зробити свою роботу.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп назвав "відмороженим невдахою" мера Лондона Садіка Хана, який неодноразово критикував американського президента.
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10 07 2019 14:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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