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У Великій Британії створили перші прототипи нових бойових танків Challenger 3

25 квітня 2025, 12:51
У Великій Британії створили перші прототипи нових бойових танків Challenger 3
За інформацією медіа, це свідчить про суттєвий прогрес у прагненні Великої Британії модернізувати свої танкові війська.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу чотирьох прототипів основного бойового танку Challenger 3 та виробництво ще чотирьох. Тим самим програма створення цієї бойової машини досягла важливого етапу.

Про це пише UK Defence Journal.

"Програма Armour Main Battle Tank передбачає постачання танка Challenger 3. Наразі в межах програми передано чотири прототипи, ще чотири перебувають на стадії виробництва", – заявила міністерка з оборонних закупівель та промисловості Марія Іґл у відповідь на запит консервативного депутата Джеймса Картліджа.
 
За інформацією медіа, це свідчить про суттєвий прогрес у прагненні Великої Британії модернізувати свої танкові війська.
 
"Випробування вже засвідчили базову вогневу здатність Challenger 3, його механічну конструкцію та структурну міцність. Наступна серія випробувань має розпочатися у другому кварталі 2025 року", – зауважила Марія Іґл.
 
Challenger 3 розробляється як заміна застарілого парку танків Challenger 2 британської армії. Він має значні оновлення як-от нову башту та 120-мм гладкоствольну гармату стандарту НАТО від компанії Rheinmetall. Ці зміни мають підвищити вогневу міць, взаємосумісність і стійкість бойового танка.
 
Втім, вказана програма передбачає не лише оновлення техніки, а й міжнародну співпрацю.
 
"Серед удосконалень, які наразі впроваджуються і які значно покращать характеристики Challenger 3 порівняно з Challenger 2, програма реалізується в межах двосторонньої угоди між Великою Британією та Німеччиною для кваліфікації боєприпасів із покращеною кінетичною енергією", – вказала Марія Іґл.
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