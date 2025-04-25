У Великій Британії створили перші прототипи нових бойових танків Challenger 3

За інформацією медіа, це свідчить про суттєвий прогрес у прагненні Великої Британії модернізувати свої танкові війська.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу чотирьох прототипів основного бойового танку Challenger 3 та виробництво ще чотирьох. Тим самим програма створення цієї бойової машини досягла важливого етапу.

Про це пише UK Defence Journal.

"Програма Armour Main Battle Tank передбачає постачання танка Challenger 3. Наразі в межах програми передано чотири прототипи, ще чотири перебувають на стадії виробництва", – заявила міністерка з оборонних закупівель та промисловості Марія Іґл у відповідь на запит консервативного депутата Джеймса Картліджа.

За інформацією медіа, це свідчить про суттєвий прогрес у прагненні Великої Британії модернізувати свої танкові війська.

"Випробування вже засвідчили базову вогневу здатність Challenger 3, його механічну конструкцію та структурну міцність. Наступна серія випробувань має розпочатися у другому кварталі 2025 року", – зауважила Марія Іґл.

Challenger 3 розробляється як заміна застарілого парку танків Challenger 2 британської армії. Він має значні оновлення як-от нову башту та 120-мм гладкоствольну гармату стандарту НАТО від компанії Rheinmetall. Ці зміни мають підвищити вогневу міць, взаємосумісність і стійкість бойового танка.

Втім, вказана програма передбачає не лише оновлення техніки, а й міжнародну співпрацю.

"Серед удосконалень, які наразі впроваджуються і які значно покращать характеристики Challenger 3 порівняно з Challenger 2, програма реалізується в межах двосторонньої угоди між Великою Британією та Німеччиною для кваліфікації боєприпасів із покращеною кінетичною енергією", – вказала Марія Іґл.