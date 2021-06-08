У Великій Британії заарештували 11 людей,яких підозрюють у расистському цькуванні гравців збірної Англії

До правоохоронців зверталися не лише звичайні громадяни, але й благодійні організації, футбольні клуби та інші структури

Правоохоронці Великої Британії заарештували уже 11 людей, яких підозрюють у расистському цькуванні в соціальних мережах гравців збірної Англії, які не забили пенальті у фіналі Євро-2020.

Партнери зі збірної підтримують Букайо Саку після невдалого пенальті під час фіналу Євро-2020, Лондон, 11 липня 2021 року Фото: Frank Augstein / AP

Про це повідомляє CNN, зазначає "Громадське".

Підрозділ футбольної поліції Великої Британії (UKFPU), який проводить розслідування, отримав уже понад 600 звернень щодо можливого цькування гравців англійської команди.

До правоохоронців зверталися не лише звичайні громадяни, але й благодійні організації, футбольні клуби та інші структури.

Серед цих звернень виявили 207 випадків образливих повідомлень від фанатів, які містять порушення закону. Проте 123 акаунти перебувають за межами Великої Британії - британська поліція наразі передає інформацію про ці випадки правоохоронцям інших країн.

Крім того, вже точно встановили, що 34 людини, від яких надходили образливі повідомлення, перебувають на території Великої Британії. З них 11 уже заарештували.

Зазначимо, що розслідування щодо расистських повідомлень почалося вже після фіналу Євро. А через 4 дні після того поєдинку британська поліція заявила, що заарештувала п'ятьох людей у цій справі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував запровадити адміністративну відповідальність за расизм щодо футболістів: їм можуть заборонити відвідувати футбольні матчі на строк до 10 років, повідомило The Guardian.

Що передувало?

12 липня лондонський футбольний клуб "Арсенал" заявив про расистське цькування свого 19-річного гравця та футболіста збірної Англії Букайо Саки, який не забив вирішальний пенальті під час фінального матчу Євро-2020 проти Італії.

Поведінку фанатів публічно засудили головний тренер збірної Гарет Саутгейт, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Англійської асоціації футболу принц Вільям.

Поліція Лондона розпочала розслідування расистського цькування у соцмережах трьох темношкірих гравців збірної Англії - Букайо Саки, Джейдона Санчо та Маркуса Решфорда.

11 липня у фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Італії перемогла збірну Англії. Доля матчу вирішувалася в серії пенальті, під час якої англійці схибили тричі: свої голи не забили саме Решфорд, Санчо та Сака.

Нагадаємо, що перемогою збірної Італії завершився XVI чемпіонат Європи з футболу.