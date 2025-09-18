У Великій Британії затримали трьох людей за підозрою у шпигунстві для російської розвідки

У Великій Британії поліція затримала трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь росії.

Про це повідомляє Sky News.

Столична поліція повідомила, що їх затримали в Ессексі в рамках антитерористичного розслідування.

41-річного чоловіка та 35-річну жінку заарештували за однією адресою у районі Грейс, а 46-річного чоловіка заарештували за іншою адресою у тому ж районі.

У поліції повідомили, що підозрюваних доставили до лондонського відділку поліції та затримали відповідно до закону про національну безпеку.

Поліціянти провели обшуки за двома адресами Ессексі, і зрештою всіх трьох на час слідства відпустили під заставу, що передбачає певні умови.