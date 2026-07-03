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У Венесуелі врятували охоронця, який провів під завалами торгового центру вісім днів

03 липня 2026, 10:57
У Венесуелі врятували охоронця, який провів під завалами торгового центру вісім днів
Фото: Getty Images
Його невелика охоронна будка захистила від уламків і створила повітряну кишеню.
43-річного Ернана Альберто Гіля Флореса витягли з-під завалів торгового центру у венесуельській Ла-Гуайрі через вісім днів після руйнівних землетрусів 24 червня.
 
Про це пише Guardian.
 
Чоловік працював охоронцем нічної зміни в торговому центрі Galerías Playa Grande, коли 24 червня стався перший сильний поштовх. Його невелика охоронна будка захистила від уламків і створила повітряну кишеню. Спеціалізована команда Коста-Риканського Червоного Хреста виявила ознаки його життя 28 червня.
 
"Коли ми його знайшли, він попросив нас не повідомляти його дружині, що він живий, на випадок, якщо він не виживе", – розповів агенству Associated Press член рятувальної команди Міньяр Колладо.
 
Рятувальникам довелося прокопувати тунель в умовах нестабільних конструкцій, проливних дощів і постійних афтершоків. Весь цей час вони підтримували з ним зв’язок через телескопічну камеру і подавали воду та їжу. 2 липня його винесли на ношах під оплески міжнародних рятувальних команд. Дружина Гіля Флореса Гусбімар Гонсалес дізналася, що він живий, лише в останні дні рятувальної операції.
 
Нагадаємо, 24 червня у Венесуелі з інтервалом у кілька секунд сталися два потужні землетруси. Другий землетрус, магнітудою 7,5, став одним із найсильніших у країні за останнє століття. Загалом унаслідок землетрусів загинули майже 2 200 людей, понад 11 000 отримали поранення, десятки тисяч вважаються зниклими безвісти

 

землетрусВенесуела

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