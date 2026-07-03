У Венесуелі врятували охоронця, який провів під завалами торгового центру вісім днів

Його невелика охоронна будка захистила від уламків і створила повітряну кишеню.

43-річного Ернана Альберто Гіля Флореса витягли з-під завалів торгового центру у венесуельській Ла-Гуайрі через вісім днів після руйнівних землетрусів 24 червня.

Чоловік працював охоронцем нічної зміни в торговому центрі Galerías Playa Grande, коли 24 червня стався перший сильний поштовх. Його невелика охоронна будка захистила від уламків і створила повітряну кишеню. Спеціалізована команда Коста-Риканського Червоного Хреста виявила ознаки його життя 28 червня.

"Коли ми його знайшли, він попросив нас не повідомляти його дружині, що він живий, на випадок, якщо він не виживе", – розповів агенству Associated Press член рятувальної команди Міньяр Колладо.

Рятувальникам довелося прокопувати тунель в умовах нестабільних конструкцій, проливних дощів і постійних афтершоків. Весь цей час вони підтримували з ним зв’язок через телескопічну камеру і подавали воду та їжу. 2 липня його винесли на ношах під оплески міжнародних рятувальних команд. Дружина Гіля Флореса Гусбімар Гонсалес дізналася, що він живий, лише в останні дні рятувальної операції.