У Відні почалася зимова сесія ОБСЄ про Україну, але з делегацією з рф

У штаб-квартирі ОБСЄ у віденському конгрес-центрі Гофбург сьогодні вранці розпочалася дводенна зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ з фокусом на Україні та за участю депутатів рф.

Вперше після повномасштабного вторгнення рф в Україну участь у зустрічі беруть делегати держави-агресора рф та спів агресора з білорусі.

Пише Укрінформ.

22-е зимове засідання Асамблеї відкриється промовами президента Національної ради Австрії Вольфганга Соботки, президентки Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарити Седерфельт та чинного голови ОБСЄ, глави МЗС Північної Македонії Буяра Османі та генеральної секретарки ОБСЄ Гельґи Шмід.

Очікується, що парламентарії з регіону ОБСЄ зосередяться на повномасштабній війні росії проти України, що триває вже рік. У перший день сесії пройдуть засідання трьох загальних комітетів та низка сайд-івентів. Зокрема, під час засідання комітету з політичних питань та безпеки відбудуться спеціальні дебати, присвячені роковинам війни росії проти України та розумінню ролі ОБСЄ.

Темою загальних дебатів 24 лютого буде "Один рік: Продовження повномасштабної війни росії проти України". У дебатах візьмуть участь спеціальні представники ПА ОБСЄ: з питань Східної Європи Даніела де Ріддер, з питань парламентського діалогу щодо України Райнгольд Лопатка, з питань політичних в'язнів Стів Коен, а також голова спеціального комітету ПА ОБСЄ з питань міграції Марк Прітчард та спеціальний доповідач з питань воєнних злочинів в Україні Джон Віттінгдейл.

У пресслужбі ПА ОБСЄ пояснили, що дата зимової сесії – в роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну – була обрана без умислу, а так вийшло відповідно до правил процедури Асамблеї та згідно з багаторічною практикою проведення зимової сесії у четвер і п'ятницю четвертого тижня лютого.

Участь у зимовій сесії ПА ОБСЄ у Відні беруть також російські та білоруські депутати. При цьому абсолютна більшість російських депутатів знаходяться в санкційних списках.

У МЗС Австрії заявили, що відповідно до укладеної з ОБСЄ угоди мають юридичні зобов’язання щодо видачі віз делегаціям російської федерації та білорусі, видані візи будуть дійсні лише на території Австрії і обмежені терміном проведення зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Через допуск представників країни-агресора українська делегація не братиме участі в жодному з офіційних заходів засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ. Водночас делегація Верховної Ради перебуватиме у Відні з метою проведення переговорів з партнерами.

Представники Литви також бойкотуватимуть зимову сесію ПА ОБСЄ через допуск російської делегації до участі.

Трансляції засідань відбуватимуться у прямому ефірі на сторінках ПА ОБСЄ в YouTube та Facebook.