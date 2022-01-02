У Вірменії погодили відставку президента за його власним бажанням

Дострокові вибори мають відбутися не раніше, ніж через 25 днів, та не пізніше 35 днів з моменту, коли посада президента звільнилася

У Вірменії офіційно припинили повноваження Армена Саркісяна як президента країни після його прохання про відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Спікер парламенту Ален Сімонян підписав протокол, що погоджує відставку президента.

"На основі клопотання про відставку президента Республіки та керуючись вимогами ст.142 Конституції Республіки Вірменія… повноваження президента Республіки Армена Саркісяна вважати припиненими", - зазначається у документі.

Згідно з вірменською конституцією, у разі добровільного відходу президента з посади, неможливості виконувати президентські повноваження або смерті, його повноваження до інавгурації нового глави держави виконує спікер парламенту, відтак Ален Симонян. Повноваження спікера тимчасово передали віцеспікеру Національних зборів Аскопу Аршакяну.

Дострокові вибори мають відбутися не раніше, ніж через 25 днів, та не пізніше 35 днів з моменту, коли посада президента звільнилася. Відтак вибори мають призначити на якийсь із 10 днів, починаючи з 25 лютого. Главу держави обирає парламент.

Нагадаємо, Армен Саркісян 23 січня попросив про відставку, вказавши причиною те, що не має повноважень, щоб впливати на ключові політичні процеси. До завершення його каденції залишалося три роки. Саркісян міг протягом семи днів відкликати свою заяву, але не зробив цього.

Армен Саркісян мав напружені відносини із прем’єром Ніколом Пашиняном, часто стаючи на бік проросійської опозиції. Зокрема, президент гостро критикував Пашиняна після війни 2020 року, декілька разів безуспішно намагаючись скасувати деякі постанови уряду, оскарживши їх у Конституційному суді.

Партія чинного прем’єра, яка має 53% голосів у парламенті, має всі шанси обрати "свого" президента, не домовляючись із опозицією.

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