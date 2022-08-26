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У віці 85 років помер зірка серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" Джо Тата

Причини смерті не уточнюються
У віці 85 років помер зірка серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" Джо Тата Фото з вільного доступу
Помер відомий американський телевізійний актор, який здобув широку популярність завдяки виконанню ролі Нета Бусіччіо, власника кафе "Персикова кісточка", у серіалі «Беверлі-Хіллз, 90210, повідомляють ЗМІ.
 
Глядачі також знають його за фільмами "Рокфордські файли" та "Бетмен". 
 
Актора не стало у середу, 24 серпня, у віці 85 років.
 
Трагічну новину повідомила дочка зірки Келлі на сторінці GoFundMe. Причини смерті вона не уточнила. При цьому відомо, що в 2018 році в актора діагностували хворобу Альцгеймера.
 
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26 08 2022 14:06
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