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У віці 85 років помер зірка серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" Джо Тата
Фото з вільного доступу
Помер відомий американський телевізійний актор, який здобув широку популярність завдяки виконанню ролі Нета Бусіччіо, власника кафе "Персикова кісточка", у серіалі «Беверлі-Хіллз, 90210, повідомляють ЗМІ.
Глядачі також знають його за фільмами "Рокфордські файли" та "Бетмен".
Актора не стало у середу, 24 серпня, у віці 85 років.
Трагічну новину повідомила дочка зірки Келлі на сторінці GoFundMe. Причини смерті вона не уточнила. При цьому відомо, що в 2018 році в актора діагностували хворобу Альцгеймера.
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26 08 2022 14:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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