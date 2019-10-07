У ВМС повідомили, що російський корабель зайшов на закриту територію навчань "Сі Бриз-2019"

Російська сторона не коментувала ситуацію.

Українські військові наголосили, що в закритому районі моря проводилися практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України, йдеться в "Радіо Свобода".

"Корабель Чорноморського флоту був опитаний фрегатом "Гетьман Сагайдачний" відповідно до міжнародного протоколу, але зробив вигляд, що має "проблеми" зі зв’язком", – заявили у ВМС.

Українська сторона вважає це черговою підставою "не сприймати Російську Федерацію як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права, системні порушення якого стали нормою поведінки Росії в Чорноморському регіоні".

1 липня в Одесі розпочалися українсько-американські військові навчання "Сі Бриз-2019". Вони триватимуть до 12 липня.

За інформацією прес-центру ВМС України, цього року у навчаннях "Сі Бриз" беруть участь кораблі і підрозділи України, Сполучених Штатів, Болгарії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Італії, Латвії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Франції, Туреччини та Швеції – загалом 19 країн.

Загальна чисельність особового складу – понад 3 тисячі військовослужбовців. Задіяні 28 військових кораблів і суден забезпечення, 27 літальних апаратів.

Нагадаємо, нещодавно підрозділи морської авіації і ППО Чорноморського флоту провели навчання з пошуку і знищення десантного загону кораблів.

Зазначається, що спочатку безпілотники "Форпост" і "Орлан", проводячи розвідку, "виявили" у морі десантний загін кораблів умовного противника, який імітували великі десантні кораблі "Азов", "Цезар Куніков" і ракетні катери "Івановець" і "Набережні Челни".

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