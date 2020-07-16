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У ВООЗ і ЮНІСЕФ стурбовані скороченням рівня вакцинації дітей через пандемію COVID-19

"ВООЗ і ЮНІСЕФ попередили про стурбованість, що викликає зниження кількості дітей, які отримують необхідні для життя вакцини в світі", - йдеться в прес-релізі двох організацій
На думку фахівців, таке скорочення "ставить під загрозу важко завойований прогрес у поширенні широкого діапазону вакцин для ще більшої кількості дітей та підлітків".
У ВООЗ і ЮНІСЕФ стурбовані скороченням рівня вакцинації дітей через пандемію COVID-19 Фото: gettyimages.com

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячому фонді ООН у середу висловили стурбованість у зв'язку зі зниженням рівня вакцинації дітей через перебої з доставками препаратів через пандемію коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"ВООЗ і ЮНІСЕФ попередили про стурбованість, що викликає зниження кількості дітей, які отримують необхідні для життя вакцини в світі", - йдеться в прес-релізі двох організацій.

На думку фахівців, таке скорочення "ставить під загрозу важко завойований прогрес у поширенні широкого діапазону вакцин для ще більшої кількості дітей та підлітків".

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що "пандемія поставила під загрозу цей успіх" в імунізації населення планети. "Страждання і смерть, викликані браком у дітей звичайної імунізації, яких можна було б уникнути, можуть мати значно більші наслідки, ніж сама пандемія", - зазначив він.

За час пандемії в світі зареєстровано 13,5 млн випадків захворювання коронавірусом, 583 тис. людей померли. Ще майже 8 млн осіб одужали.

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16 07 2020 10:24
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