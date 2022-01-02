У ВООЗ побоюються, що пов’язані з COVID-19 медвідходи можуть зашкодити довкіллю

"Абсолютно необхідно надавати медичним працівникам засоби індивідуального захисту, але також треба переконатися, що ці засоби можуть бути використані безпечно без завдання шкоди довкіллю", - заявив Майкл Раян

Кілька десятків тисяч тонн медичних відходів, що з’явилися під час боротьби з коронавірусом COVID-19, потенційно загрожують здоров’ю людей та довкіллю.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомляє портал Green Deal з посиланням на доповідь ВООЗ, оприлюднену у вівторок.

"Абсолютно необхідно надавати медичним працівникам засоби індивідуального захисту, але також треба переконатися, що ці засоби можуть бути використані безпечно без завдання шкоди довкіллю", - заявив виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я лікар Майкл Раян.

Відповідно до глобального аналізу ВООЗ ситуації з медичними відходами в контексті коронавірусу, у період із березня 2020-го до листопада 2021 року в рамках спільної надзвичайної ініціативи ООН було закуплено близько 87 тис. тонн засобів індивідуального захисту для допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Очікується, що більшість цих засобів була використана і стала відходами.

Автори зазначають, що це лише приблизна оцінка масштабу проблеми відходів, пов’язаних із коронавірусом. У доповіді не враховано засоби, закуплені поза ініціативою ООН, а також відходи, як-от одноразові маски, які застосовують не медики, а пересічні громадяни.

У доповіді йдеться, що за аналізований період у світі було закуплено близько 140 млн наборів для проведення тестів на COVID-19, і вони мають потенціал створити 2,6 тис. тонн неінфекційних відходів та 732 тис. літрів хімічних відходів. Також у всьому світі загалом було поставлено близько 8 млрд доз вакцин, що може призвести до появи 144 тонн додаткових відходів: використаних голок, шприців і контейнерів.

Водночас наразі близько 30% медичних закладів не мають обладнання для оброблення стандартних медичних відходів, не кажучи вже про додаткові відходи, пов’язані з COVID-19.

Автори доповіді рекомендують використовувати екологічно чисті упаковки та способи доставки, безпечні та багаторазові засоби індивідуального захисту, перероблювані або біорозкладні матеріали та вживати інших заходів.

Нагадаємо, що на Закарпатті волонтер Віктор Бучинський занурився в зимову річку Боржаву в місці сміттєвого затору із пластиковими пляшками. Чоловік хотів привернути увагу до сміттєвих заторів на транскордонних річках Закарпаття.