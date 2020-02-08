У ВООЗ продовжують вважати COVID-19 загрозою охороні здоров'я в світовому масштабі

Комітет підготував низку рекомендацій як для ВООЗ, так і для країн-учасниць

"У ВООЗ вважають, що COVID-19 продовжує нести дуже високі ризики для світу, і вважають, що пандемія COVID-19 триватиме ще довго, проте зазначають важливість відповідних зусиль як на національному і регіональному, так і на міжнародному рівні".

Пандемія COVID-19 продовжує залишатися серйозною загрозою для охорони здоров'я в світовому масштабі, заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Після повномасштабного обговорення та огляду даних свідчень, надзвичайний комітет ВООЗ прийшов до згоди, що спалах (COVID-19) досі залишається надзвичайною ситуацією в сфері охорони здоров'я в усьому світі", - йдеться в заяві, поширеній в суботу за підсумками четвертого засідання надзвичайного комітету ВООЗ.

"У ВООЗ вважають, що COVID-19 продовжує нести дуже високі ризики для світу, і вважають, що пандемія COVID-19 триватиме ще довго, проте зазначають важливість відповідних зусиль як на національному і регіональному, так і на міжнародному рівні".

Комітет підготував низку рекомендацій як для ВООЗ, так і для країн-учасниць. Зокрема ВООЗ радить і далі готувати світові і регіональні організації та партнерів для протистояння спалахам коронавірусу, активізувати дослідження, а також забезпечувати більш широкий доступ до діагностики, терапії і вакцин.

Країнам рекомендовано підтримувати дослідження виділенням фінансів, а також забезпечувати необхідні запобіжні заходи при поїздках, регулярно оцінюючи ситуацію в різних країнах світу.

Очікується, що наступне засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде надано чергову оцінку ситуації з пандемією COVID-19, відбудеться через три місяці за рішенням генерального директора ВООЗ.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, з початку пандемії COVID-19 в світі заразилися близько 17,9 млн людей, із них 685,7 тис. померли, 11,26 млн пацієнтів одужали.

Найбільша кількість заражень в світі виявлена в США (4,56 млн), Бразилії (2,6 млн) і Індії (1,7 млн).

Найбільша кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом припадає також на США - 156,7 тис. пацієнтів, за ними в переліку йдуть Бразилія (92,5 тис. пацієнтів) і Мексика (46,6 тис.).