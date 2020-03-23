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У восьми жителів Молдови виявили коронавірус після паломництва до України — молдовський прем’єр

"Громадяни, які поїхали під час епіцентру епідемії в монастир, в Україні, і тепер уже восьмеро заражених людей звідти, і є ризик того, що весь той автобус інфікований. Ніщо нас не врятує, якщо ми несвідомо їдемо інфікуватися"
Група молдовських вірян під час епідемії коронавірусу поїхала автобусом до Почаївського монастиря, що в Україні. По поверненні додому у вісьмох із них підтвердили інфікування SARS-CoV-2.
У восьми жителів Молдови виявили коронавірус після паломництва до України — молдовський прем’єр

Як передає ZDG, про це заявив прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку, передає "Громадське".

"Громадяни, які поїхали під час епіцентру епідемії в монастир, в Україні, і тепер уже восьмеро заражених людей звідти, і є ризик того, що весь той автобус інфікований. Ніщо нас не врятує, якщо ми несвідомо їдемо інфікуватися", — заявив молдовський прем’єр.

Він закликав громадян країни «молитися з дому, не ходити до церков, оскільки ставимо під загрозу життя наших близьких».

ZDG зазначає, що Митрополія Молдови оголосила, що не припинятиме богослужінь, але вони відбуватимуться в "жорсткіших умовах".

За останніми даними, в Молдові виявлено 94 випадків інфікування SARS-CoV-2, з них дві людини одужали, а одна померла.

Нагадаємо, що в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів одного з авіарейсів, який прилетів у Київ, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Невдовзі у нього виявили коронавірус.

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23 03 2020 13:20
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