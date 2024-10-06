У Вовчанську окупанти будують тунелі для підриву оборонних споруд ЗСУ –"Хартія"

За словами військових, така тактика рф більше стосується боїв у місті, ніж в лісосмугах.

У Вовчанську, що на Харківщині, російські окупанти використовують підземні логістичні маршрути, аби наблизитися до українських позицій.

Про це заявив представник пресслужби бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог використовує цю тактику ще з літа 2023 року, яку спостерігали на Авдіївському напрямку. За його словами, російські солдати копають тунелі, аби забезпечувати логістику або здійснювати підриви українських оборонних споруд.

"Ця тактика ворога не нова. Ми її спостерігаємо ще з літа 2023 року, коли на Авдіївському напрямку вони використовували підкопи й робили тунелі, як в міських забудовах, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі, щоб підірвати якісь наші оборонні споруди", - наголосив Дегтярьов.