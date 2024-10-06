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У Вовчанську окупанти будують тунелі для підриву оборонних споруд ЗСУ –"Хартія"

06 жовтня 2024, 19:46
У Вовчанську окупанти будують тунелі для підриву оборонних споруд ЗСУ –
За словами військових, така тактика рф більше стосується боїв у місті, ніж в лісосмугах.
У Вовчанську, що на Харківщині, російські окупанти використовують підземні логістичні маршрути, аби наблизитися до українських позицій.
 
Про це заявив представник пресслужби бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі телемарафону.
 
Він зазначив, що ворог використовує цю тактику ще з літа 2023 року, яку спостерігали на Авдіївському напрямку. За його словами, російські солдати копають тунелі, аби забезпечувати логістику або здійснювати підриви українських оборонних споруд.
 
"Ця тактика ворога не нова. Ми її спостерігаємо ще з літа 2023 року, коли на Авдіївському напрямку вони використовували підкопи й робили тунелі, як в міських забудовах, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі, щоб підірвати якісь наші оборонні споруди", - наголосив Дегтярьов.
 
Речник бригади додав, що така тактика більше стосується боїв у місті, ніж в лісосмугах. Він відзначив, що окупанти вміють копати, адже по наступальних діях наших військових можна побачити, наскільки складно ЗСУ вибити загарбників з цих тунелів.
 
"Навіть наші дуже активні бомбардування з дронів, нічні бомбардування, робота артилерії не завжди дає той ефект, який ми хочемо, тому нам доводиться все одно силами людей, піхотинців вибивати їх з цих нір", - підкреслив Дегтярьов. 

 

війна в УкраїніВовчанськросія окупанти

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