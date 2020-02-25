У ВР розробляють стратегію у сфері охорони здоров'я України до 2030 року

Окрім того, Радуцький повідомив, що у співпраці з ЄС ведеться робота над підготовкою нового закону "Про ліки та лікарські засоби", який на 99% буде скопійований з 83-ї директиви ЄС

"Що стосується того, що робимо, що плануємо робити. Перехід орієнтації системи охорони здоров'я з політики лікування до політики запобігання захворюванню. Це перше. Друге - це відродження конкуренції. Немає різниці, яка форма власності закладу, вони мають між собою конкурувати якістю послуг, ціною послуг", - пояснив депутат.

У Верховній Раді розробляють стратегію у сфері охорони здоров'я України на період до 2030 року, повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, стратегії не існувало... Остання стратегія була у 2016 році ще за Квіташвілі. По-друге, стратегія, яка сьогодні розробляється, вона розробляється до 2030 року", - сказав Радуцький на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" в Києві у вівторок.

Парламентарій також розповів про ініціативи очолюваного ним комітету у сфері охорони здоров'я України.

"Що стосується того, що робимо, що плануємо робити. Перехід орієнтації системи охорони здоров'я з політики лікування до політики запобігання захворюванню. Це перше. Друге - це відродження конкуренції. Немає різниці, яка форма власності закладу, вони мають між собою конкурувати якістю послуг, ціною послуг", - пояснив депутат.

Також, за його словами, триває робота над забезпеченням рівного доступу всіх громадян України до медицини, так звана Universal coverage. "Максимальне покриття для всіх громадян України за тими гарантованими медичними пакетами, які розробляє НСЗУ", - пояснив Радуцький.

Він також зазначив, що практично готовий новий закон про громадське здоров'я, в якому йдеться про попередження захворювань, епідеміологічний контроль.

Окрім того, Радуцький повідомив, що у співпраці з ЄС ведеться робота над підготовкою нового закону "Про ліки та лікарські засоби", який на 99% буде скопійований з 83-ї директиви ЄС.

За його словами, триває робота над підготовкою закону про боротьбу з курінням. "Готується антитютюновий закон, але на сьогодні, ми, на жаль, маємо дуже великий лобістський опір цьому закону. І на сьогодні у нас триває війна, тому що чомусь цей закон забрали у комітету охорони здоров'я нації і передали на податковий комітет, хоча в тому законі про гроші взагалі не йдеться", - сказав депутат.

"Це були не депутати "Слуги народу", хто це ініціював, але ми боремося з колегами з комітету. Все-таки цей законопроект прийде до нашого комітету, і ми зробимо все можливе, щоб ми заборонили в Україні, зменшили можливість, особливо молодим людям, починати курити", - наголосив Радуцький.

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