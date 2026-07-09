У Вроцлаві побили 19-річного українця після того, як він поговорив із батьками українською

Напад стався ще 4 липня на острові Слодова у Старому місті Вроцлава.

У польському Вроцлаві група людей напала на 19-річного юнака з України після того, як він поговорив по телефону українською мовою.

Про це пише Radio Wroclaw.

Напад стався ще 4 липня на острові Слодова у Старому місті Вроцлава. Українець, на ім’я Володимир, проводив там час із дівчиною та друзями. Коли він поговорив телефоном із батьками українською мовою, до нього підійшов його одноліток і в грубій формі вимагав віддати йому електронну сигарету. Володимир відмовився, після чого той покликав своїх приятелів, які разом почали бити українця.