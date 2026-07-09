У Вроцлаві побили 19-річного українця після того, як він поговорив із батьками українською
09 липня 2026, 18:32
Скриншот з відео
Напад стався ще 4 липня на острові Слодова у Старому місті Вроцлава.
У польському Вроцлаві група людей напала на 19-річного юнака з України після того, як він поговорив по телефону українською мовою.
Про це пише Radio Wroclaw.
Напад стався ще 4 липня на острові Слодова у Старому місті Вроцлава. Українець, на ім’я Володимир, проводив там час із дівчиною та друзями. Коли він поговорив телефоном із батьками українською мовою, до нього підійшов його одноліток і в грубій формі вимагав віддати йому електронну сигарету. Володимир відмовився, після чого той покликав своїх приятелів, які разом почали бити українця.
"Я нічого не бачив і не міг захищатися, тому що мені стягнули футболку до половини тіла й закрили нею обличчя, щоб я нічого не бачив. Вони били мене ногами. Мені зламали ніс – дві носові кістки, а також деформували задню частину носового хряща. У мене весь ніс був залитий кров’ю, я весь був у крові, футболку розірвали, також зірвали з мене ланцюжок", – розповів хлопець журналістам.
Поліцію та швидку викликали його друзі. Нападники втекли, щойно почули сирени служб. Батьки Володимира закликають покарати кривдників.
"Він говорить українською та російською, так? Невже саме це викликало таку агресію? Але чому? Не дай Боже, щоб хтось опинився в такій ситуації. Вони просто, як дикі звірі, побили одну людину. Ця агресія не повинна поширюватися по всьому Вроцлаву. Ми повинні її зупинити", – сказав його батько Ігор.
Спочатку інцидент кваліфікували як бійку, оскільки, за словами Володимира, саме таку версію правоохоронцям передали працівники швидкої. Лише на наступний день він разом із батьками пішов до поліції і заявив про побиття. Прессекретарка Головного управління муніципальної поліції Вроцлава Александра Фреус підтвердила, що правоохоронці отримали повідомлення про інцидент, але сказала лише, що розслідування триває.
Тим часом хлопець пройшов судово-медичну експертизу, яка встановила тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, що спричинили розлад здоров’я більш ніж на сім днів. Уповноважена міського голови Вроцлава з питань рівного ставлення Аліна Шептицька заявила, що "з тривогою" сприйняла повідомлення про акти насильства, вчинені в місті на ґрунті національної ненависті та ксенофобії.
"Ми засуджуємо будь-які форми насильства та ненависті, мотивовані упередженнями. Напад на людину через її національність, мову чи походження є водночас сигналом, спрямованим проти цілих спільнот, і спробою посіяти страх та відчуття виключення. Таким діям не може бути виправдання. Розмовляти рідною мовою та зберігати власну ідентичність не повинно означати ризик для особистої безпеки. Різноманіття є цінністю, яка формує характер нашого міста", – йдеться в заяві.