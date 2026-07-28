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У Вроцлаві затримали двох підозрюваних у нападі на українців: підозрюваним загрожує до 5 років ув’язнення

28 липня 2026, 13:19
У Вроцлаві затримали двох підозрюваних у нападі на українців: підозрюваним загрожує до 5 років ув’язнення
Фото: vesti.ru
Їм можуть висунути обвинувачення за побиття та насильство на ґрунті національної нетерпимості.

У Польщі двом чоловікам, яких затримали за напад на українське подружжя у Вроцлаві, можуть призначити до п’яти років позбавлення волі. 

Їм інкримінують не лише побиття, а й насильство на ґрунті національної нетерпимості.

Про це оголосив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач.

За його словами, затриманих мають допитати у районній прокуратурі Вроцлав-Псє Поле, після чого прокурор ухвалить рішення щодо подальших процесуальних дій.

Чоловікам висувають обвинувачення за статтями 158 та 119 Кримінального кодексу Польщі: за участь у побитті та застосування насильства через національну приналежність. Обидві статті передбачають покарання до п’яти років ув’язнення.

Водночас третій учасник нападу, який також був причетний до побиття українців, досі перебуває на волі. Поліція продовжує заходи для його затримання.

Раніше ми писали, що у Вроцлаві побили українську пару

Мер Вроцлава зробив заяву після нападу на українців.

 
ПольщаВроцлавукраїнці

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