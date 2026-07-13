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У всіх країнах ЄС можуть ввести заборону на доступ до соцмереж дітям до 13 років

13 липня 2026, 18:50
У всіх країнах ЄС можуть ввести заборону на доступ до соцмереж дітям до 13 років
Фото: Укрінформ
Законопроєкт обіцяють представити восени.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про плани ввести загальноєвропейську заборону на використання соціальних мереж дітьми.
 
Про це пише Guardian.
 
Заява фон дер Ляєн пролунала після того, як група експертів оприлюднила звіт із результатами досліджень впливу соцмереж на дітей. Законопроєкт обіцяють представити восени. Хоч фон дер Ляєн і не назвала мінімального віку, але зазначила, що рекомендації експертів здаються їй переконливими. Експертну групу очолили німецький психіатр Йорг Фегерт і французька епідеміологиня Марія Мельхіор. Вони запропонували в масштабах ЄС відкласти доступ до "соціальних мереж плюс" для дітей до 13 років. Цей термін охоплює й інші платформи з подібними функціями – відеоігри та чат-боти на основі штучного інтелекту.
 
Комісія також запропонувала урядам країн ЄС установити суворіші вікові обмеження на рівні держав. Проблемними функціями розслідування ЄС визнало нескінченну прокрутку, автовідтворення відео, push-сповіщення та персоналізовані алгоритми підбору контенту. За словами експертів, вік від 10 до 13 років є вразливим періодом для дітей, а дослідження в США показують значну шкоду від соцмереж у цьому віці – особливо для дівчат у питаннях сприйняття власного тіла.
 
Експерти вважають, що країни-члени ЄС могли б запровадити запобіжні обмеження щодо використання соцмереж і для підлітків старших за 13 років, але "немає достатньо надійних даних", щоб визначити конкретну межу.
 
"Чи є це шкідливим до 14, 15 чи 16 років? Шкідливі риси є навіть для дорослих", – зазначив один з експертів.
 
Група також порадила не давати екранні пристрої дітям до трьох років, окрім відеодзвінків чи перегляду сімейних фото, а дітям від трьох до 12 років – користуватися інтернетом обмежений час і в присутності дорослого.

 

ЄСсоціальні мережі

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