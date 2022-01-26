У Wizz Air готуються підняти ціни на квитки на тлі зростання збитків
Про це повідомляє Reuters, пише Економічна правда.
В авіакомпанії заявили, що поява штаму коронавірусу Omicron вдарила по продажах у другій частині третього фінансового кварталу.
Також очікується, що на продажі вплине невизначеність щодо подорожей у січні, лютому та частині березня.
За словами гендиректора Йожефа Вараді, Wizz Air скоротила витрати та придбала нові посадкові місця, що означає, що вона має сильнішу позицію, щоб конкурувати з такими компаніями, як Ryanair та easyJet, як тільки настане довгоочікуване відновлення.
Він сказав, що авіакомпанія побачила стрибок попиту в Британії після того, як уряд оголосив про послаблення обмежень у понеділок.
"Ми очікуємо дуже сильного відновлення попиту в найближчі кілька місяців", - сказав Вараді.
Глава Wizz Air додав, що у короткостроковій перспективі ціни на квитки зростуть через збільшення виробничих витрат, цін на пальне, зарплат і нормативних змін.
За прогнозами Вараді, ринок відновиться до літа цього року.
Він додав, що ккількість перельотів перевищить на 50% показники "доковідного" 2019 року у серпні-вересні.
Нагадаємо, що Wizz Air скасував низку зимових напрямків з України через низький попит
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