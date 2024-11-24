У WSJ назвали ціль у Ростовській області для удару ATACMS або Storm Shadows

Інститут вивчення війни склав карту з близько 200 військовими цілями в зоні дії зазначених ракет.

Одна з потенційних цілей для удару західними ракетами ATACMS і Storm Shadows розташована в Ростовській області на півдні росії. Там є чотири аеропорти в межах їхньої досяжності.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Ростов є місцем висадки багатьох військ, що перевозяться на великих військових літаках, оснащених, занурених в автобуси і відправлених на окупований схід України. Удар у регіоні може бути руйнівним і розкидати ключовий плацдарм для розгортання російських військ", - ідеться в публікації.

Вказується, що Інститут вивчення війни (ISW) зі штаб-квартирою у Вашингтоні склав карту з близько 200 військовими цілями в зоні дії ATACMS і Storm Shadow.

За словами аналітика ISW Джорджа Барроса, карта відображає лише частину цілей, які можна вивести із загальнодоступної інформації. Україна також може діяти на основі інформації від розвідувальних агентств, щоб бити по командних штабах та інших об'єктах рф, які змінюють місце розташування, пише WSJ. "Знищення штабу бригади або дивізії може на кілька днів привести в сум'яття сотні російських солдатів", - зазначив Баррос.

Як наголошується в статті, обережність США щодо надання Україні дозволу на використання ракет дала москві час прибрати із зони досяжності деякі з найбільш важливих цілей, таких як літаки і вертольоти. Однак, за оцінками військових аналітиків, це саме по собі було позитивно для України, оскільки що далі російська техніка від фронту, то більше часу потрібно для її розгортання на полі бою і то менше часу вона може провести там з урахуванням обмежень щодо палива.

Крім того, навіть з урахуванням усього цього в України залишається сотні цілей на території росії для ударів зазначеними ракетами: аеродроми, склади боєприпасів і навчальні полігони.