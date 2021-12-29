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У Японії допомагатимуть самотнім людям, щоб запобігти самогубствам на тлі COVID-пандемії

Дуже важливо, що ми вперше ухвалили пріоритетний план, який буде платформою для вирішення проблеми самотності та ізоляції
У Японії створять цілодобову консультаційну службу для допомоги людям, які переживають самотність чи ізоляцію.
У Японії допомагатимуть самотнім людям, щоб запобігти самогубствам на тлі COVID-пандемії Фото: 3rm.info
Їм надаватимуть допомогу телефоном через гарячу лінію чи в соцмережах.
 
Таке рішення ухвалив уряд Японії на засіданні 28 грудня, повідомляє Japan Times.
 
Чиновники зауважили, що самотність та соціальна ізоляція можуть трапитися з кожним, тож суспільство має протистояти цьому разом. 
 
 Фото: Jayjaynaenae/Depositphotos
 
"Дуже важливо, що ми вперше ухвалили пріоритетний план, який буде платформою для вирішення проблеми самотності та ізоляції", – сказав прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.
 
Цей план покликаний допомогти людям відчути зв’язок із членами місцевої громади.
 
Також влада Японії вирішила тісніше співпрацювати з громадськими організаціями, які допомагають запобігати самогубствам. 
 
Нагадаємо, у 2021 році на тлі пандемії у Японії зросла кількість суїцидів.
 
Тому з лютого цього року у країні з’явився міністр та окрема робоча група уряду із питань самотності.
 
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29 12 2021 15:46
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