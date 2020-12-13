У Японії оголосили про створення консорціуму "За межами покоління 5G"

Японія створює організацію для стимулювання прориву в нове покоління комунікаційних технологій, розглядаючи перспективи за межами мереж 5G.

Про це інформує NHK, повідомляє Укрінформ.

Компанії усього світу змагаються у розробках нової хвилі телекомунікаційних стандартів приблизно до 2030 року. Їх часто називають "6G" або "За межами покоління 5G".

Міністр загальнонаціональних справ, місцевої автономії та зв'язку Такеда Руота оголосив у п'ятницю про створення консорціуму "За межами покоління 5G".

"Наукове співтовариство, уряд і промисловість працюватимуть разом, ділитимуться інформацією та проводитимуть міжнародні зустрічі, щоб ми могли в найкоротші терміни запустити програму "За межами покоління 5G" і зміцнити нашу міжнародну конкурентоспроможність", - заявив Такеда.

Нова організація постарається розробити всеосяжну бізнес-стратегію для Японії щодо створення технології.

Нагадаємо, що в Україні почали роботу над вивільненням частот для 5G