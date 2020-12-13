Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Японії оголосили про створення консорціуму "За межами покоління 5G"

Японія створює організацію для стимулювання прориву в нове покоління комунікаційних технологій, розглядаючи перспективи за межами мереж 5G.
У Японії оголосили про створення консорціуму "За межами покоління 5G" Фото: Daily Mail

Про це інформує NHK, повідомляє Укрінформ.

Компанії усього світу змагаються у розробках нової хвилі телекомунікаційних стандартів приблизно до 2030 року. Їх часто називають "6G" або "За межами покоління 5G".

Міністр загальнонаціональних справ, місцевої автономії та зв'язку Такеда Руота оголосив у п'ятницю про створення консорціуму "За межами покоління 5G".

"Наукове співтовариство, уряд і промисловість працюватимуть разом, ділитимуться інформацією та проводитимуть міжнародні зустрічі, щоб ми могли в найкоротші терміни запустити програму "За межами покоління 5G" і зміцнити нашу міжнародну конкурентоспроможність", - заявив Такеда.

Нова організація постарається розробити всеосяжну бізнес-стратегію для Японії щодо створення технології.

Нагадаємо, що в Україні почали роботу над вивільненням частот для 5G

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 12 2020 16:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Prozorro чи Prozorro Market — де можна заробити швидше?

Prozorro чи Prozorro Market — де можна заробити швидше?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.