У Японії правляча партія здобула перемогу на виборах до верхньої палати парламенту
Вибори пройшли через два дні після вбивства екс-прем'єр-міністра Абе Сіндзо.
Після публікації результатів голосування, Кісіда Фуміо пообіцяв зайнятися вирішенням найважливіших питань, що стоять перед країною, включаючи пандемію коронавірусу, російське вторгнення в Україну і вартість життя, що стрімко зростає. Він також обіцяв оздоровити японську економіку.
Наголошується, що партії правлячої коаліції підтримують внесення поправок до конституції. Наразі вони спільними зусиллями контролюють понад дві третини місць у верхній палаті.
Більшість у дві третини потрібна в обох палатах парламенту, щоб провести національний референдум щодо пропозиції про поправки. ЛДП вважає, що конституція 1947 року, яка ніколи не переглядалася, потребує поправок для того, щоб відповідати часу.
Kyodo News зазначає, що на виборах у верхню палату парламенту Японії рекордну кількість жінок отримали мандат (35), що на 7 більше, ніж 2019 року.
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