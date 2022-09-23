ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонська телекомунікаційна компанія NTT Communications створила гарячу лінію зі штучним інтелектом для виявлення деменції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Японії пропонується послуга з виявлення деменції через гарячу лінію зі штучним інтелектом
Фото: News-Medical
Про це повідомляє NHK.
Заснована на штучному інтелекті послуга телекомунікаційної компанії NTT Communications пропонує тим, хто зателефонував, відповісти на кілька основних запитань.
Система оцінює тембр голосу, швидкість відповіді, а також сотню інших факторів визначення, чи страждає людина деменцією. Відповідь може бути надано приблизно протягом хвилини.
Компанія стверджує, що точність цієї послуги становить 93%.
Зазначається, що Японія є однією з країн світу з населенням, що швидко старіє, і одним з результатів цього стало зростання кількості випадків деменції.
Нагадаємо, що команда китайських вчених Офтальмологічного центру Університету імені Сунь Ятсена успішно використала штучний інтелект (ШІ) для розробки моделей прогнозування виникнення та прогресування глаукоми.
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23 09 2022 19:39 МЕДІА
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