У Японії суд призначив покарання трьом українцям, які проникли в зону відчуження біля "Фукусіми-1"

25 грудня 2025, 19:19
У Японії суд призначив покарання трьом українцям, які проникли в зону відчуження біля
фото: Telegram/Zloy kot
Суд призначив українцям штраф замість ув'язнення.

У Японії суд визнав винними чоловіків з України, які незаконно проникли до зони відчуження біля "Фукусіми-1" для проведення трансляції та створення контенту. 

Про це пише NTV.

Повідомляється, що суд призначив кожному з українців штраф у розмірі 100 тисяч єн, це близько 27 тис. грн. У залі суду під час засідання суддя назвав вчинок чоловіків «егоїстичним та керованим цікавістю». Проте він врахував "щире каяття" українців та призначив їм штрафи. Спочатку чоловікам загрожувало позбавлення волі строком на шість місяців. Такого покарання вимагала обвинувачувальна сторона.
 
23 вересня до поліцейської дільниці Футаба надійшло анонімне повідомлення про те, що "відео, на якому іноземці входять у будинок, транслюється в прямому ефірі на YouTube". Ця трансляція велася із зони, відчуження, де відбулася аварія на АЕС "Фукусіма-1". Згаданими іноземцями виявилися українці, а саме Анатолій Дивац, Владислав Савінов та Олександр Крюков. Усі троє затриманих є громадянами України.
