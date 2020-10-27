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У Єгипті акула напала на родину українських туристів: дитина у реанімації, їй ампутували руку

У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. 12-річний хлопчик потрапив до реанімації, лікарі не змогли врятувати його поранену руку.
У Єгипті акула напала на родину українських туристів: дитина у реанімації, їй ампутували руку Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Державне агентство розвитку туризму України.

Там зазначають, що дитина перенесла одну операцію, завтра, 27 жовтня, на нього чекає друга.

Лікування взяв на себе уряд Єгипту, постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу. Посольство України на зв'язку з їхніми рідними, переконують в агентстві.

«На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочивальники за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібний окремий страховий поліс», — йдеться у повідомленні.

У Державному агентстві закликають усіх туристів бути максимально обережними в країні перебування, заздалегідь ознайомитися з правилами безпеки, брати екстремальні тури тільки у ліцензованих туроператорів або їхніх офіційних локальних партнерів.

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27 10 2020 10:14
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