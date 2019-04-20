У Єгипті голосують щодо змін до конституції, які дозволять чинному президенту лишитися при владі до 2030

У Єгипті розпочався референдум щодо внесення змін до конституції, які можуть дозволити чинному президентові країни Абдель Фаттаху Ас-Сісі лишитися на посаді до 2030-го року, а також посилять роль єгипетських збройних сил.

63-річний Абдель Фаттах Ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року. Він був одним із лідерів військового перевороту у липні 2013 року, внаслідок якого від влади усунули попереднього президента Мухаммеда Мурсі. У 2018 року він був переобраний на другий термін. Згідно з чинним законодавством країни, президентська каденція триває чотири роки і переобрати главу держави можна лише один раз, повідомляє Reuters.

Кілька днів тому єгипетський парламент проголосував за поправки до конституції, які тепер виніс на народне голосування. Згідно з ними, термін президентської каденції запропоновано збільшити до 6 років, переобиратися президентові дозволять двічі. Таким чином це дасть можливість Ас-Сісі у 2024 році балотуватися знов на третій шестирічний термін у 2024 році.

Також зміни до конституції Єгипту передбачають розширення президентських повноважень: глава держави отримає контроль над призначенням головних суддів.

Прибічники президента кажуть, що ці зміни до конституції необхідні, аби дати аль-Сісі достатньо часу для завершення масштабних проектів розвитку та економічних реформ. Водночас на думку критиків, це лише посприяє концентрації більшої влади в руках президента та поверне Єгипет до авторитарної моделі правління. Спостерігачі під час референдуму кажуть, що явка на виборах засвідчить популярність Ас-Сісі.

Нагадаємо, президент Судану, Омар Хасан аль-Башир, який правив країною 30 років, пішов у відставку на тлі масових протестів у країні.

Аль-Башир склав повноваження на вимогу військових.