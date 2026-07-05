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У Єгипті відкрили Октагон – новий штаб командування Збройних сил

05 липня 2026, 17:19
У Єгипті відкрили Октагон – новий штаб командування Збройних сил
Фото: X / Abdelfattah Elsisi
Загальна площа комплексу становить понад 9 тисяч гектарів, а площа забудови перевищує 4,6 мільйона квадратних метрів.
У Новій столиці Єгипту відкрили штаб Стратегічного командування Збройних сил країни, який через його специфічну восьмикутну форму назвали Октагоном.
 
Про це пише Ahram Online.
 
На церемонії відкриття споруди були присутні прем'єр-міністр країни Мостафа Мадбулі, міністр оборони та військового виробництва генерал-лейтенант Ашраф Салем Захер, начальник штабу Збройних сил генерал-лейтенант Ахмед Халіфа та інші високопоставлені військові командири.
 
"Цей штаб буде пам'ятником великому народу Єгипту, втілюючи роль Єгипту як сили миру та стабільності, нації, здатної протистояти викликам та досягати своїх прагнень завдяки єдності свого благородного народу та своїх доблесних збройних сил", – сказав у своїй промові президент Єгипту Абдель-Фаттах Ас-Сісі. Октагон стане новим стратегічним командним центром Єгипту, штаб-квартирою Міністерства оборони та Генерального командування збройних сил.
 
Загальна площа комплексу становить понад 9 тисяч гектарів, а площа забудови перевищує 4,6 мільйона квадратних метрів, що робить його одним із найбільших військово-адміністративних комплексів у світі. За площею він перевершує і Пентагон – будівлю Міністерства оборони США, яка займає площу близько 600 тисяч квадратних метрів.
 
У восьми восьмикутних будівель Октагона, натхненних давньоєгипетською архітектурою і розташованих по колу, розмістять основні управління та командування видів збройних сил. У центрі архітектурного комплексу розташовано дві головні командні будівлі, з'єднані між собою та з іншими корпусами внутрішніми переходами, що дозволяє швидкий обмін інформацією та підвищує ефективність командування й ухвалення рішень.
 
Колишній керівник військової розвідки Єгипту генерал Наср Салем казав, що споруда інженерно захищена від різних загроз, зокрема, авіаційних та ракетних ударів, а також оснащена сучасними системами захисту від кібератак, радіоелектронного придушення, перехоплення зв'язку та шпигунства.
 
Єгипетвійськові

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