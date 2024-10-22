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ПОЛІТИКА

У ЄС активізувалися дискусії про відправку військ в Україну на тлі інформації про участь КНДР

22 жовтня 2024, 11:11
У ЄС активізувалися дискусії про відправку військ в Україну на тлі інформації про участь КНДР
Фото: defense.gov
Захід вже звинувачують в тому, що він використовує невпевненість у правдивості розвідданих як привід для бездіяльності.

На тлі інформації про відправку військ КНДР на український фронт для підтримки росії у ЄС активізувалися дискусії щодо можливого розгортання в Україні європейського військового контингенту для підтримки Сил оборони.

Про це повідомляє Politico.

Там нагадали, що ще в лютому французький президент Еммануель Макрон висунув таку ідею, проте тоді її відхилив німецький канцлер Олаф Шольц, який вважає, що війська НАТО не можуть бути відправлені в Україну. 

"Якщо інформація про участь північнокорейських солдатів і постачання росіянам боєприпасів підтвердиться, ми маємо повернутися до обговорення ідей, запропонованих Макроном", — заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. 

Лідери Заходу зараз обережно коментують повідомлення такого типу. Цього поки не підтверджують генсек НАТО Марк Рютте та глава Пентагону Ллойд Остін, який, до слова, наголосив, що ймовірне розгортання військ Північної Кореї в Україні викликає занепокоєння. Тим часом Південна Корея планує відправити до штаб-квартири НАТО свою делегацію, аби поділитися даними про переміщення військ КНДР, якими вона володіє наразі. 

Колишній командувач ЗС Естонії та член Європейського парламенту Ріхо Терхас припустив, що Захід використовує невпевненість у правдивості розвідданих як привід для бездіяльності. 

"Інтеграція північнокорейських військ у російські підрозділи може стати складною операційною задачею з мінімальним впливом на бойові дії", — наголосив він, закликавши ЄС серйозно розглянути можливість відправки своїх військ в Україну, якщо конфлікт триватиме. 

Постійний представник Південної Кореї Джонкук Хванг,заявив, що росія може винагородити Північну Корею за участь її військових у війні проти України, передавши ядерні технології.

Хванг зазначив, що Пхеньян може очікувати значної винагороди за підтримку москви. За його словами, це може бути як фінансова компенсація, так і військова допомога, включно з передачею технологій, пов'язаних із ядерною зброєю.

"Північна Корея, ймовірно, найближчим часом стане активним учасником загарбницької війни росії проти України", ‒ наголосив дипломат.

КНДРЄвросоюзвійськавійна в Україниросія загроза

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